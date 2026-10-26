Путин поручил рассмотреть изменение порядка начисления социальных выплат
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам майского заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Об этом сообщили в Кремле 26 октября.
Глава государства поручил рассмотреть возможность исключить региональные единовременные выплаты при рождении ребенка из доходов, которые учитывают при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячного пособия.
Сейчас такие поступления могут влиять на право семьи получать выплату. Председатель федерального правительства Михаил Мишустин должен подготовить доклад по этой теме до 1 июня следующего года, уточнила пресс-служба президента.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков говорил, что в 2027-м едиными пособиями охватят около 8 млн детей.
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