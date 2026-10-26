Путин поручил правительству доложить о возможностях изменения семейной ипотеки
Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменить условия программы «Семейная ипотека». Речь идет о совершенствовании условий кредитования многодетных семей. Поручение опубликовали на сайте Кремля.
Потенциальные изменения должны включать зависимость максимального размера ипотечного кредита от числа детей. Предложения с учетом ранее данных поручений председатель правительства Михаил Мишустин должен представить уже до 1 января следующего.
Ранее экс-депутат Государственной думы РФ Андрей Свинцов объяснил, что недоработанный закон по льготной ипотеке привел к тому, что десятки миллионов семей в России остались без жилья.
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