Путин поручил правительству доложить о возможностях изменения семейной ипотеки

Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменить условия программы «Семейная ипотека». Речь идет о совершенствовании условий кредитования многодетных семей. Поручение опубликовали на сайте Кремля.

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Потенциальные изменения должны включать зависимость максимального размера ипотечного кредита от числа детей. Предложения с учетом ранее данных поручений председатель правительства Михаил Мишустин должен представить уже до 1 января следующего.

Ранее экс-депутат Государственной думы РФ Андрей Свинцов объяснил, что недоработанный закон по льготной ипотеке привел к тому, что десятки миллионов семей в России остались без жилья.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:КредитыПравительство РоссииВладимир ПутинГосподдержкаИпотека

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