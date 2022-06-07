«Это труба»: Чем грозит России отключение от трафика в Европе

Простые россияне никак не почувствуют, если в Европе произойдет полное отключение отечественных операторов от точек обмена интернет-трафиком, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев, сообщил, что у России есть «план Б» на такой случай. Тогда трафик будет перенаправлен через Азию.