«Это труба»: Чем грозит России отключение от трафика в Европе
Если Европа закроет для России точки обмена трафиком, путь к конечной точке будет через «азиатский трубопровод», сказал в эфире НСН Денис Кусков.
Простые россияне никак не почувствуют, если в Европе произойдет полное отключение отечественных операторов от точек обмена интернет-трафиком, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев, сообщил, что у России есть «план Б» на такой случай. Тогда трафик будет перенаправлен через Азию.
«По большому счету это никак не должно отразиться на пользователях. В крайнем случае это небольшие запаздывания, которые для человека не будут заметны. Точки обмена трафиком можно сравнить с газовой трубой. Например, чтобы посмотреть CNN, вы заходите на портал, который находится в Штатах или Европе. Там действительно, могут закрыть точки обмена трафиком, и чтобы достигнуть конечной тоски необходимо будет воспользоваться другим трубопроводом, который будет идти из Азии», - сказал Кусков.
По его словам, перенаправление трафика через Азию не вызовет никаких сложностей в техническом плане.
«Операторы взаимодействуют со всеми игроками рынка на территории всей Европы, Азии, других стран, это новые договоренности, взаимодействия, не более того. Точек обмена трафиком очень много, среди них есть основные, так называемые хабы, где практически все игроки рынка, есть более мелкие», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко говорил НСН, что уход Google из России не приведет к закрытию YouTube, но россиянам придется проститься с платными сервисами компании.
Министр Шадаев также выражал уверенность в том, что в России не будут ограничивать доступ к YouTube.
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