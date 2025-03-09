«Впечатлений на всю жизнь!»: Как проходила гонка через всю Россию «Экспедиция-Трофи»
Автогонка «Экспедиция-Трофи-2025» оставила приятное послевкусие и множество ярких воспоминаний у спецкора НСН Олега Виноградова, который готов уже в следующем году снова прыгнуть во внедорожник и отправиться колесить по России. Чем так очаровала зимняя гонка - в материале НСН.
В Бухте «Золотой Рог» во Владивостоке завершилась самая протяженная в мире зимняя гонка на внедорожниках – «Экспедиция-Трофи-2025», которая стартовала две недели назад в Мурманске. На всем протяжении соревнования на трассе находился специальный корреспондент «Национальной службы новостей» Олег Виноградов.
«23 февраля на старт в Мурманске вышли восемь команд. В каждой команде было по шесть человек, по две машины. Что это было? Порядка 17 тысяч километров пути - заснеженные дороги, бездорожье, ледовые зимники, переправы по замерзшим рекам и озерам. Команды двигались параллельно федеральным трассам, преодолевали совершенно непроходимые таежные дебри. На каждом этапе также командам нужно было либо догонять поезда, либо сверяться по трекерам с самолетами над головой. Также ребята заезжали в малонаселенные деревни, общались с местными жителями, брали у них интервью. Например, была серия интервью с теми, кто строил Байкало-Амурскую магистраль», - отметил наш спецкор.
Командам приходилось погружаться в ледяную реку Кола в Мурманской области, чтобы спасти резиновую уточку, строить мосты из чего попало, чтобы попасть на остров, и даже немного хитрить, отправив часть команды на поезде. Как признавались сами участники, поначалу было тяжело, ведь приходилось привыкать недосыпать. Главная задача была - работать сообща, однако перипетии приводили и к разладам внутри команд. Однако экипажи брали себя в руки, забывали про все невзгоды и продолжали мчаться через всю Россию. Журналисты следовали за участниками по обычным федеральным дорогам, однако внутренний азарт не давал им покоя, поэтому они решили попробовать выполнить задание организаторов. Мастера слова и письма потерпели фиаско, застряв в грязи, однако, как утверждал один из участников этой задумки Олег Виноградов, журналистам все же удалось выполнить одно задание. На помощь им пришли участники гонки, достав жур-мобиль из неприятностей и умчав дальше в тайгу.
Как рассказал Олег Виноградов, участники соревнования на своем пути с препятствиями умудрялись выполнять и социальные миссии.
«Одна из команд, например, замеряла уровень пластика в реках и водоемах по всему маршруту следования, чтобы потом передать эти данные ученым из Московского государственного университета. Вторая команда посещала деревни и смотрела, в каком состоянии находятся памятники, связанные с победой в Великой Отечественной войне. По итогам выполнения задания команда также передаст обобщенный материал в соответствующие структуры. Команда «Находка» из Приморья, в свою очередь, посещала детские учреждения-интернаты и узнавала, чего не хватает ребятам в таких заведениях по всей стране», - отметил он.
Спецкор НСН подвел итоги масштабной экспедиции. Как мы помним, победителя определило последнее задание.
«Победила команда из Самары «АктивРейд». Ребята больше всех набрали баллов по итогам всех восьми этапов от Мурманска до Владивостока. На втором месте - московская команда «Белые орлы» и замыкает тройку призеров также экипаж из Москвы «Prototech», - сказал Виноградов.
Спецкор НСН (на фото ниже) остановился на пару минут около финиша гонки на маяке Токаревского, сделал селфи и поделился своими личными впечатлениями от 13 тысяч километров пути через всю Россию, признав, что обрел впечатлений на всю жизнь.
«Лично я проехал за рулем, наверное, более шести тысяч километров. Были длинные перегоны в несколько тысяч километров за одну ночь. Ехали и днем, и ночью, посещали деревни, малые города, общались с людьми. Страна огромная, страна живая и очень красивая. Общительные люди, радушные, открытые. И сотрудницы бензоколонок с удовольствием идут на контакт, рассказывают о себе, о своих малых городах. А придорожные кафе – это вообще отдельная тема. Очень приятные, теплые ощущения остались от всей этой гонки, протяженностью лично для меня более 13 тысяч километров. Впечатления на всю жизнь», - заключил Олег Виноградов.
Зимняя автогонка «Экспедиция-Трофи-2025» завершилась накануне, 8 марта, во Владивостоке. Победители получили жетоны из чистого золота и яркие воспоминания, которыми будут делиться со всеми вокруг. Олег Виноградов выразил готовность и в следующем году отправится в уже новое приключение по России на внедорожниках.
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