«Впечатлений на всю жизнь!»: Как проходила гонка через всю Россию «Экспедиция-Трофи»

«23 февраля на старт в Мурманске вышли восемь команд. В каждой команде было по шесть человек, по две машины. Что это было? Порядка 17 тысяч километров пути - заснеженные дороги, бездорожье, ледовые зимники, переправы по замерзшим рекам и озерам. Команды двигались параллельно федеральным трассам, преодолевали совершенно непроходимые таежные дебри. На каждом этапе также командам нужно было либо догонять поезда, либо сверяться по трекерам с самолетами над головой. Также ребята заезжали в малонаселенные деревни, общались с местными жителями, брали у них интервью. Например, была серия интервью с теми, кто строил Байкало-Амурскую магистраль», - отметил наш спецкор.

Командам приходилось погружаться в ледяную реку Кола в Мурманской области, чтобы спасти резиновую уточку, строить мосты из чего попало, чтобы попасть на остров, и даже немного хитрить, отправив часть команды на поезде. Как признавались сами участники, поначалу было тяжело, ведь приходилось привыкать недосыпать. Главная задача была - работать сообща, однако перипетии приводили и к разладам внутри команд. Однако экипажи брали себя в руки, забывали про все невзгоды и продолжали мчаться через всю Россию. Журналисты следовали за участниками по обычным федеральным дорогам, однако внутренний азарт не давал им покоя, поэтому они решили попробовать выполнить задание организаторов. Мастера слова и письма потерпели фиаско, застряв в грязи, однако, как утверждал один из участников этой задумки Олег Виноградов, журналистам все же удалось выполнить одно задание. На помощь им пришли участники гонки, достав жур-мобиль из неприятностей и умчав дальше в тайгу.