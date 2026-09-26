СМИ: Минэнерго предложило рассмотреть введение внешнего управления «Трассой»

В министерстве обосновали инициативу необходимостью обезопасить мощности по хранению нефтепродуктов. Окончательного решения пока нет: по данным издания, на рассмотрении также альтернативные подходы — в частности, передача активов «Трассы» одной из вертикально интегрированных нефтяных компаний. В «Евротрансе» эту информацию не прокомментировали.

Напомним: в августе Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности инфраструктуры. Документ допускает передачу критически значимых объектов во временное внешнее управление, если их собственники не способны самостоятельно справиться с атаками беспилотников.

«Евротранс» занимает второе место среди независимых операторов АЗС в Москве и Подмосковье по объёму продаж. В активы компании входят 57 заправочных комплексов «Трасса», а также парк бензовозов и нефтебаза. По итогам 2025 года выручка выросла на 42,7% и достигла 265,8 млрд рублей, тогда как чистая прибыль сократилась на 13,5% — до 4,8 млрд. В первом полугодии 2026‑го выручка снизилась на 28,5% и составила 76,6 млрд рублей, а компания зафиксировала чистый убыток в 5,7 млрд.

По информации РБК, письмо Минэнерго было отправлено ещё до того, как в начале сентября задержали топ‑менеджеров и совладельцев «Евротранса» в рамках дела о хищении служебного топлива МВД. По версии следствия, должностные лица похищали горючее, предназначенное для нужд полиции, и поставляли его в адрес «Евротранса», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

