На Украине обнаружили инфекцию, которую не могут определить как COVID или грипп
На Украине наблюдается распространение инфекции, которую пока не удаётся отнести ни к COVID‑19, ни к гриппу, сообщают украинские СМИ.
В публикации подчёркивается, что заболевание не удаётся сразу идентифицировать как один из этих двух вирусов.
Среди первых признаков инфекции — рост температуры, выраженная заложенность носа и ощущение слабости. На более поздних этапах нередко присоединяется кашель.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире НСН опроверг появление «новой» простуды с сухостью во рту.
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