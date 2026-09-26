На Украине обнаружили инфекцию, которую не могут определить как COVID или грипп

В публикации подчёркивается, что заболевание не удаётся сразу идентифицировать как один из этих двух вирусов.

Среди первых признаков инфекции — рост температуры, выраженная заложенность носа и ощущение слабости. На более поздних этапах нередко присоединяется кашель.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире НСН опроверг появление «новой» простуды с сухостью во рту.

