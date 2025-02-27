«Начали хитрить»: Участники «Экспедиции-Трофи» гонятся за поездом до Тюмени на машинах
Спецкор НСН Олег Виноградов, участвующий в зимней гонке «Экспедиция-Трофи», рассказал, как команды начинают «хитрить», чтобы выполнить необычные задания.
Участники зимней гонки «Экспедиция-Трофи» выехали из Казани в Тюмень, рассказал специальный корреспондент НСН Олег Виноградов. Он подвел итоги очередного этапа, который уже успел обрасти интригами и хитростями.
Восемь команд автогонщиков отправились в путешествие от Мурманска до Владивостока на внедорожниках, выполняя различные задания. Гонка разбита на семь этапов: Мурманск – Ленинградская область – Порт-курорт «Экспедиция» в Подмосковье – Тюмень – Руян-на-Оби в Томской области – озеро Байкал – Хабаровск – Владивосток. Виноградов раскрыл необычные задания, с которыми участники справляются «по-разному».
«В рамках очередного этапа ребята выехали из Казани, получили новые задания и подвели итоги. Итоги, надо сказать, интересные, потому что начинается если и не жульничество... то хитрости. Ребята предпринимают какие-то хитрые решения, интересные варианты, как доставить свою команду из точки А в точку Б, при этом собрать те пункты, которые даны заданиями. Были экипажи, в которых несколько участников отправились на поезде из Москвы в Казань, а некоторые ребята так и продолжили путь за рулем. По заданию нужно было фотографироваться с этим поездом. Ребята просыпались, фотографировались, не могу сказать, что они схитрили, это вошло в регламент», - рассказал он.
Теперь участники «Экспедиции» в буквальном смысле гонятся за поездом, финальной точкой этого этапа станет город Тюмень.
«Теперь ребята гонятся за поездом Казань-Улан-Удэ. Уже «взяты» Вятские Поляны, Сарапул, должны будут еще взять Екатеринбург, финиш ждет в Тюмени. Участники гонятся на машинах за поездом. Это оригинально, это здорово, посмотрим, что у них получится. Что касается интриг, там есть определенные сомнения в честности команд у других участников. Вопросы возникают к судейству. Пока не знаем, что судьи решат, но ребята хотят выставить протест против некоторых конкурентов», - отметил Виноградов.
Участникам заезда предстоит преодолеть путь в более 16 тысяч километров. Задача участников состязания - собрать как можно больше точек культурной навигации – значимых для России мест. За выполнение заданий гонщики получают баллы, по количеству которых и будет назван победитель.
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