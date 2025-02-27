«Начали хитрить»: Участники «Экспедиции-Трофи» гонятся за поездом до Тюмени на машинах

Участники зимней гонки «Экспедиция-Трофи» выехали из Казани в Тюмень, рассказал специальный корреспондент НСН Олег Виноградов. Он подвел итоги очередного этапа, который уже успел обрасти интригами и хитростями.

Восемь команд автогонщиков отправились в путешествие от Мурманска до Владивостока на внедорожниках, выполняя различные задания. Гонка разбита на семь этапов: Мурманск – Ленинградская область – Порт-курорт «Экспедиция» в Подмосковье – Тюмень – Руян-на-Оби в Томской области – озеро Байкал – Хабаровск – Владивосток. Виноградов раскрыл необычные задания, с которыми участники справляются «по-разному».