«Вышли из Тайги»: Напряженная гонка «Экспедиции-Трофи» развернулась в лесах

Командир команды «Активрейд» Антон Филатов (на фото выше), в окно внедорожника которого проник Олег Виноградов, храбро признался, что его экипаж бодро преодолел все сложности маршрута.

«Не скажу, что было что-то сложное. Кайфово, интересно и увлекательно – да, но с какими-то непреодолимыми сложностями мы пока не сталкивались. Были участки пути с неприятной наледью, но если есть голова на плечах и специальные инструменты, то все преодолевается. Мы смотрели по трекеру, другие ребята тоже едут потихоньку. Вроде все без инцидентов. Организаторы сказали, что по пути во Владивосток будет еще какое-то испытание. Ближайшая остановка – Хабаровск. Нас там ждет задание», - поделился Филатов.



Ранее к зимней гонке из Мурманска до Владивостока «Экспедиция-Трофи» примкнул участник из США - предприниматель Свен Бивайлер. Специальный корреспондент НСН Олег Виноградов выяснил у иностранца, как его занесло на Байкал.

