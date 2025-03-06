«Вышли из Тайги»: Напряженная гонка «Экспедиции-Трофи» развернулась в лесах
Почти завершился предпоследний этап гонки «Экспедиция-Трофи», экипажи выбрались из тайги и уже на подъезде к Хабаровску. Из самых труднодоступных мест России - спецкор НСН Олег Виноградов.
Команды участников зимней гонки «Экспедиция-Трофи» уже на подъезде к Хабаровску, далее их ждет заключительный этап состязания - путь до Владивостока. Специальный корреспондент НСН Олег Виноградов, проехавший почти всю Россию на внедорожнике, умудрился выловить один экипаж автогонщиков в тайге и расспросить об их состоянии спустя почти две недели пути.
Восемь команд автогонщиков 23 февраля отправились в путешествие на внедорожниках через всю Россию, выполняя различные задания. Участникам заезда предстоит преодолеть путь в более 16 тысяч километров. Сейчас заканчивается предпоследний этап состязания. Финиш состоится во Владивостоке 8 марта. Виноградов заявил, что самая напряженная борьба команд происходит в лесах.
«До Хабаровска остается около 500-600 километров. Напряженная борьба происходит в лесах. В районе Тынды показались экипажи, которые вышли из глухой тайги на более-менее асфальтированную дорогу. Журналистам удалось поймать команду из Самары «Активрейд». Ребята из Самары приехали в Мурманск, откуда началась наша гонка, едут до Владивостока, а потом еще будут возвращаться домой в Самару – весь этот путь они проделали на внедорожниках», - рассказал спецкор НСН.
Командир команды «Активрейд» Антон Филатов (на фото выше), в окно внедорожника которого проник Олег Виноградов, храбро признался, что его экипаж бодро преодолел все сложности маршрута.
«Не скажу, что было что-то сложное. Кайфово, интересно и увлекательно – да, но с какими-то непреодолимыми сложностями мы пока не сталкивались. Были участки пути с неприятной наледью, но если есть голова на плечах и специальные инструменты, то все преодолевается. Мы смотрели по трекеру, другие ребята тоже едут потихоньку. Вроде все без инцидентов. Организаторы сказали, что по пути во Владивосток будет еще какое-то испытание. Ближайшая остановка – Хабаровск. Нас там ждет задание», - поделился Филатов.
Ранее к зимней гонке из Мурманска до Владивостока «Экспедиция-Трофи» примкнул участник из США - предприниматель Свен Бивайлер. Специальный корреспондент НСН Олег Виноградов выяснил у иностранца, как его занесло на Байкал.
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