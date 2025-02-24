«Добирайтесь как хотите!»: В Ленинградской области стартовал второй этап «Экспедиции-трофи»

Новый отрезок автопробега готовит участникам сложнейшее навигационное задание, с которым будет не просто справиться, заявил спецкору НСН судья соревнований Вадим Усков.

Второй этап гонки «Экспедиция-трофи» стартовал в Ленинградской области, рассказал специальный корреспондент НСН Олег Виноградов.

Восемь команд автогонщиков проедут от Мурманска до Владивостока на внедорожниках, выполняя различные задания. Гонка разбита на семь этапов: Мурманск – Ленинградская область – Порт-курорт «Экспедиция» в Подмосковье – Тюмень – Руян-на-Оби в Томской области – озеро Байкал – Хабаровск – Владивосток. Путь составит более 16 тысяч километров.

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В рамках второго участка гонки участникам предстоит выполнить сложнейшее навигационное задание, заявил спецкору НСН главный судья соревнований Вадим Усков.

«После спецучастка команды получат задание на этап между Петербургом и Москвой. Это будет очень сложное навигационное задание. Если люди не умеют строить навигацию, кроме как в «Яндекс.Картах», то у них будет большой разрыв шаблона, потому что точки и зоны, которые им надо будет (или не надо) посетить, поставлены достаточно сложным образом. Первая задача заключается в том, чтобы понять, куда можно, а куда нельзя, а потом нужно будет понять, когда можно, а когда – нет. Это будет самая сложная навигационная часть. Кроме того, мы по соглашению с ГАИ закрыли зоны выезда на платную дорогу и федеральную трассу», - сказал собеседник НСН.
«Несутся по точкам!»: Первый этап «Экспедиции-трофи» завершился под Петербургом

Он также рассказал об итогах первого этапа соревнования, который завершился 24 февраля в городе Всеволожск в Ленинградской области.

«Первый этап - это скатка. Люди должны въехать в график, начать дежурить, начать спать. Это тяжело. Задача по точкам была выполнена великолепно! Все шли достаточно агрессивно, почти все команды взяли точки. К примеру, одна точка у нас была поставлена на острове, мы сказали участникам: «Добирайтесь как хотите!». К нашему удивлению, семь команд из восьми успешно выполнили задание. Но не обошлось и без проколов: одна команда получила ноль баллов за весь этап, так как нарушила скоростной режим. Мы хотим показать, что можно соревноваться, не превышая регламентированную скорость», - поделился главный судья.

Девиз «Экспедиции-Трофи» звучит как «Зажигаем маяки национальной гордости!». Задача участников состязания - собрать как можно больше точек культурной навигации – значимых для России мест. За выполнение заданий гонщики получают баллы, по количеству которых и будет назван победитель. Олег Виноградов отметил, что тактику борьбы команды определяют сами. Главное - добраться до цели. Уже завтра, 25 февраля, участники автогонки будут в сердце России - Москве, после чего отправятся дальше.

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ФОТО: НСН / Олег Виноградов
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