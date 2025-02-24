«Добирайтесь как хотите!»: В Ленинградской области стартовал второй этап «Экспедиции-трофи»

Он также рассказал об итогах первого этапа соревнования, который завершился 24 февраля в городе Всеволожск в Ленинградской области.

«Первый этап - это скатка. Люди должны въехать в график, начать дежурить, начать спать. Это тяжело. Задача по точкам была выполнена великолепно! Все шли достаточно агрессивно, почти все команды взяли точки. К примеру, одна точка у нас была поставлена на острове, мы сказали участникам: «Добирайтесь как хотите!». К нашему удивлению, семь команд из восьми успешно выполнили задание. Но не обошлось и без проколов: одна команда получила ноль баллов за весь этап, так как нарушила скоростной режим. Мы хотим показать, что можно соревноваться, не превышая регламентированную скорость», - поделился главный судья.

Девиз «Экспедиции-Трофи» звучит как «Зажигаем маяки национальной гордости!». Задача участников состязания - собрать как можно больше точек культурной навигации – значимых для России мест. За выполнение заданий гонщики получают баллы, по количеству которых и будет назван победитель. Олег Виноградов отметил, что тактику борьбы команды определяют сами. Главное - добраться до цели. Уже завтра, 25 февраля, участники автогонки будут в сердце России - Москве, после чего отправятся дальше.

