СМИ: Посетительница Музея блокады Ленинграда сфотографировала «призрака»
В Музее блокады Ленинграда в Санкт‑Петербурге произошёл необычный случай — посетительница заметила рядом с экспонатами загадочный силуэт. Об этом рассказало издание Shot.
Наргиза, туристка из Казахстана, во время осмотра экспозиции с вещами блокадников сделала снимок, на котором позже разглядела очертания женской фигуры. По словам девушки, в тот момент рядом с ней никого не было, а на других фотографиях из этого же зала ничего похожего не запечатлено.
Наргиза убеждена, что таинственный силуэт — это образ хозяйки выставленных вещей.
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