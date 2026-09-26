СМИ: Посетительница Музея блокады Ленинграда сфотографировала «призрака»

Наргиза, туристка из Казахстана, во время осмотра экспозиции с вещами блокадников сделала снимок, на котором позже разглядела очертания женской фигуры. По словам девушки, в тот момент рядом с ней никого не было, а на других фотографиях из этого же зала ничего похожего не запечатлено.

Наргиза убеждена, что таинственный силуэт — это образ хозяйки выставленных вещей.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что администрация США зарегистрировала домен об инопланетянах.

