Окунуться в Заполярье: «Экспедиция-трофи» испытывает участников на прочность

«Первый спецучасток – это короткое соревнование на один-два часа. Красивое, зрелищное, экстремальное. Участники к нему будут явно не готовы. Мы надеемся на яркие сильные эмоции. Это же приключение! Мы как организаторы приготовили им ряд заданий, которые связаны не с автомобилями, а с командной работой, с тем, что им кажется невозможным. Скорее всего, это будет впервые в жизни многих участников. Оказаться в воде за полярным кругом на морозе – такое вряд ли укладывается в представление о автомобильной гонке», - рассказал он.

В общей сложности командам предстоит преодолеть более 16 тысяч километров. Гонка разбита на 7 этапов. На каждом из них участникам необходимо собрать как можно больше точек культурной навигации – значимых для России мест. За это они получат баллы. Поскольку точки «разбросаны» на разном расстоянии от федеральных трасс, командам придется самостоятельно разрабатывать маршрут каждого этапа.

Помимо этого, в «Экспедиции-Трофи 2025» будут спецучастки – зрелищные сражения команд со снегом, льдом и прочими труднопреодолимым препятствиями. Спецучастки пройдут в начале каждого этапа.

