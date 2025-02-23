Окунуться в Заполярье: «Экспедиция-трофи» испытывает участников на прочность
Погружение в реку Кола явно не входило в планы участников автопробега, рассказал спецкору НСН Вадим Усков.
В России стартовала легендарная гонка «Экспедиция-Трофи» - трансконтинентальный автопробег на внедорожниках от Мурманска до Владивостока. В рамках первого спецучастка двум участникам от каждой команды предстоит погрузиться в реку Кола в Мурманской области, чтобы спасти резиновую уточку, рассказал спецкору НСН главный судья соревнований Вадим Усков.
«Первый спецучасток – это короткое соревнование на один-два часа. Красивое, зрелищное, экстремальное. Участники к нему будут явно не готовы. Мы надеемся на яркие сильные эмоции. Это же приключение! Мы как организаторы приготовили им ряд заданий, которые связаны не с автомобилями, а с командной работой, с тем, что им кажется невозможным. Скорее всего, это будет впервые в жизни многих участников. Оказаться в воде за полярным кругом на морозе – такое вряд ли укладывается в представление о автомобильной гонке», - рассказал он.
В общей сложности командам предстоит преодолеть более 16 тысяч километров. Гонка разбита на 7 этапов. На каждом из них участникам необходимо собрать как можно больше точек культурной навигации – значимых для России мест. За это они получат баллы. Поскольку точки «разбросаны» на разном расстоянии от федеральных трасс, командам придется самостоятельно разрабатывать маршрут каждого этапа.
Помимо этого, в «Экспедиции-Трофи 2025» будут спецучастки – зрелищные сражения команд со снегом, льдом и прочими труднопреодолимым препятствиями. Спецучастки пройдут в начале каждого этапа.
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