«Поругались и сплотились!»: Участники «Экспедиции-трофи» испытали все эмоции за два дня

Восемь команд автогонщиков отправились в путешествие на внедорожниках от Мурманска до Владивостока, выполняя различные задания организаторов. Гонщикам и журналистам предстоит преодолеть более 16 тысяч километров через всю Россию. Задача участников состязания - собрать как можно больше точек культурной навигации – значимых для России мест. Сегодня автопробег остановился в Москве.

«Было все – и сплочение, и ругань. Весь спектр эмоций мы испытали, весь спектр чувств ощутили. Однако именно в таких ситуациях раскрывается единение, за счет всех этих моментов мы еще больше притираемся друг к другу. Силы останутся, мы нацелены на победу. Мы достаточно взрослые люди, чтобы находить выход из любых ситуаций на дороге. Нами движет спортивный азарт: скорее добраться до точки, набрать больше баллов и убежать с нее, но мы все равно задерживаемся на каждой точке, чтобы оглядеться, понять и прочувствовать место, где мы находимся. Сейчас времени мало на осмотр, но, думаю, мы составим свой собственный маршрут, ориентируясь на увиденное в рамках этой поездки, и потом уже сами проедемся в более спокойном темпе», - поделился Корнаков.



Гонка разбита на семь этапов: Мурманск – Ленинградская область – Порт-курорт «Экспедиция» в Подмосковье – Тюмень – Руян-на-Оби в Томской области – озеро Байкал – Хабаровск – Владивосток. Участники уже миновали два отрезка пути.

Ранее Олег Виноградов рассказывал, с какими трудностями столкнулись участники по пути из Санкт-Петербурга в Москву.

