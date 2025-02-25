«Поругались и сплотились!»: Участники «Экспедиции-трофи» испытали все эмоции за два дня

Спецкор НСН Олег Виноградов пообщался с участниками гонки «Экспедиция-трофи» и выяснил, как себя чувствуют гонщики спустя два дня после начала экстремального путешествия.

Специальный корреспондент НСН Олег Виноградов, участвующий в зимней гонке «Экспедиция-трофи», пообщался с участниками забега. Так, член экипажа под номером 25 Дмитрий Корнаков рассказал, что за два дня состязания гонщики испытали весь спектр эмоций, однако не потеряли запал и настроены только на победу.

«От Мурманска до Владивостока»: НСН проедет через всю Россию

Восемь команд автогонщиков отправились в путешествие на внедорожниках от Мурманска до Владивостока, выполняя различные задания организаторов. Гонщикам и журналистам предстоит преодолеть более 16 тысяч километров через всю Россию. Задача участников состязания - собрать как можно больше точек культурной навигации – значимых для России мест. Сегодня автопробег остановился в Москве.

«Было все – и сплочение, и ругань. Весь спектр эмоций мы испытали, весь спектр чувств ощутили. Однако именно в таких ситуациях раскрывается единение, за счет всех этих моментов мы еще больше притираемся друг к другу. Силы останутся, мы нацелены на победу. Мы достаточно взрослые люди, чтобы находить выход из любых ситуаций на дороге. Нами движет спортивный азарт: скорее добраться до точки, набрать больше баллов и убежать с нее, но мы все равно задерживаемся на каждой точке, чтобы оглядеться, понять и прочувствовать место, где мы находимся. Сейчас времени мало на осмотр, но, думаю, мы составим свой собственный маршрут, ориентируясь на увиденное в рамках этой поездки, и потом уже сами проедемся в более спокойном темпе», - поделился Корнаков.

Гонка разбита на семь этапов: Мурманск – Ленинградская область – Порт-курорт «Экспедиция» в Подмосковье – Тюмень – Руян-на-Оби в Томской области – озеро Байкал – Хабаровск – Владивосток. Участники уже миновали два отрезка пути.

Ранее Олег Виноградов рассказывал, с какими трудностями столкнулись участники по пути из Санкт-Петербурга в Москву.

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ФОТО: Олег Виноградов/НСН
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