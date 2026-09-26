Дмитриев заявил о возможном перезапуске «Северного потока» вместе с ФРГ
Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев допустил, что Россия и Германия могут сообща восстановить работу газопровода «Северный поток».
Эта точка зрения прозвучала как отклик на инициативу сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы. Политик выступил за то, чтобы организовать международное расследование подрывов на «Северных потоках», а затем отремонтировать повреждённую инфраструктуру и возобновить поставки газа.
Кирилл Дмитриев выразил солидарность с такой позицией. В своём посте на английском языке в соцсети X он отметил, что совместные усилия двух стран способны вернуть газопровод в эксплуатацию. При этом глава РФПИ охарактеризовал «Альтернативу для Германии» как силу, отражающую взгляды значительной части немецкого общества — ту, что ратует за энергетическую независимость Германии, устойчивое экономическое развитие, мирное сосуществование и партнёрство.
Напомним, диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» случились 26 сентября 2022 года: в результате взрывов были выведены из строя три нитки трубопровода. При этом одна ветка «Северного потока — 2» осталась неповреждённой — с технической точки зрения она пригодна для транспортировки газа. В связи с инцидентом Генпрокуратура РФ завела уголовное дело по статье об акте международного терроризма. На данный момент сроки возможного восстановления повреждённой инфраструктуры не определены.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил «Радиоточке НСН», что перезапуск газопровода «Северный поток» может произойти благодаря его покупке США, а не призывам партии АдГ.
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