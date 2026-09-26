С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе общеполитической дискуссии на 81‑й сессии Генассамблеи ООН — трансляцию выступления можно посмотреть на YouTube‑канале МИД РФ.

Дипломат также указал, что в начале года США, пренебрегая всеми нормами — в том числе моральными, — фактически осуществили вмешательство в дела Венесуэлы, результатом которого стал арест Мадуро с супругой и их содержание в американской тюрьме без судебного разбирательства, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

