Лавров: Россия настаивает на немедленном освобождении Мадуро и его супруги
Российская сторона требует незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу из‑под стражи в США.
С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе общеполитической дискуссии на 81‑й сессии Генассамблеи ООН — трансляцию выступления можно посмотреть на YouTube‑канале МИД РФ.
Дипломат также указал, что в начале года США, пренебрегая всеми нормами — в том числе моральными, — фактически осуществили вмешательство в дела Венесуэлы, результатом которого стал арест Мадуро с супругой и их содержание в американской тюрьме без судебного разбирательства, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лавров: Россия настаивает на немедленном освобождении Мадуро и его супруги
- Макрон не исключил, что будет баллотироваться на третий срок
- В РФ обновили стандарт медпомощи при тревожно-фобических расстройствах
- СМИ: Леди Гага получила предложение сыграть мутанта в новых «Людях Икс»
- Любимова: В 2026 году по «Пушкинской карте» приобретено 14 млн билетов
- Самойлова призналась, что должна была развестись с Джиганом еще в 2020 году
- Армия России поразила логистический центр ВСУ в Одессе
- Вучич поблагодарил Путина за помощь России в тушении лесных пожаров в Сербии
- Жители ФРГ обращаются в консульство в Австрии насчет переселения в Россию
- «Владимирский централ» — на экран: Братья Андреасян взялись за историю Круга