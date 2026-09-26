Трибуна с людьми рухнула на западе Москвы

В результате инцидента пострадали три человека, одного из них пришлось передать врачам для оказания помощи.

Как сообщает издание «База», незадолго до падения посетители перелезали через ограждение аттракциона — в этот момент конструкция потеряла устойчивость и рухнула.

Ранее в Тюмени в парке культуры и отдыха девушка выпала из кабинки аттракциона с высоты 3-4 метров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

