«Лоси на дороге, журналисты в грязи»: «Экспедиция-Трофи» на пути к Тюмени

Может быть, Олег Виноградов и сам участвовал в попытке покорения одной из точек, но об этом история умалчивает, зато не умалчивает она о сохатых злоумышленниках, которые выбираются на проезжую часть, тем самым создавая аварийные ситуации.

«Организаторы предупредили участников о лосях на дороге. Оказалось, что одна из команд чуть не сбила сохатого, когда тот вышел на проезжую часть, чтобы полакомиться солью, которой посыпают дороги в целях борьбы с гололедом. С лосем все хорошо, он убрел себе обратно в лес, но после этого инцидента организаторы состязания призвали участников быть крайне внимательными на дороге», - настороженно рассказал Виноградов.

Гонка разбита на семь этапов: Мурманск – Ленинградская область – Порт-курорт «Экспедиция» в Подмосковье – Тюмень – Руян-на-Оби в Томской области – озеро Байкал – Хабаровск – Владивосток. Уже завтра утром, 28 февраля, участники достигнут пункта назначения четвертого этапа состязания - Тюмени. Что ждет гонщиков дальше, расскажет спецкор НСН Олег Виноградов.

