«Лоси на дороге, журналисты в грязи»: «Экспедиция-Трофи» на пути к Тюмени
Спецкор НСН Олег Виноградов рассказал о чудесном спасении журналистов, застрявших в мороз на своей машине в грязи.
Машину журналистов пришлось вызволять из грязи: мастера слова и письма пытались повторить подвиги участников зимней гонки «Экспедиция-Трофи», но не рассчитали свои силы. Специальный корреспондент НСН Олег Виноградов с места событий где-то на пути в Тюмень рассказал о других опасностях, с которыми столкнулись гонщики.
Напомним, восемь команд автогонщиков идут из Мурманска до Владивосток на внедорожниках, выполняя по пути различные задания. Экипажи почти завершили четвертый этап экстремального путешествия. Задача участников состязания - собрать как можно больше точек культурной навигации – значимых для России мест. За выполнение заданий гонщики получают баллы, по количеству которых и будет назван победитель. Виноградов не стал утаивать прокол журналистов, следующих за гонщиками.
«Старт четвертого этапа «Экспедиции-Трофи» состоялся еще накануне в Казани. Экипажи получили интересное задание: участники получили фотографии мест, на которых размещены заветные точки. Задача заключается в том, чтобы найти эти места в реальной жизни. Это и Татарстан, и Удмуртия, и Челябинская, и Свердловская области. Сегодня один из экипажей журналистов попробовал взять точку, куда можно было проехать только на внедорожниках. У ребят получилось с трудом - они застряли. Благо, подъехала команда из Находки и вызволила журналистов из неприятностей. Все довольные, но грязные», - рассказал спецкор НСН.
Может быть, Олег Виноградов и сам участвовал в попытке покорения одной из точек, но об этом история умалчивает, зато не умалчивает она о сохатых злоумышленниках, которые выбираются на проезжую часть, тем самым создавая аварийные ситуации.
«Организаторы предупредили участников о лосях на дороге. Оказалось, что одна из команд чуть не сбила сохатого, когда тот вышел на проезжую часть, чтобы полакомиться солью, которой посыпают дороги в целях борьбы с гололедом. С лосем все хорошо, он убрел себе обратно в лес, но после этого инцидента организаторы состязания призвали участников быть крайне внимательными на дороге», - настороженно рассказал Виноградов.
Гонка разбита на семь этапов: Мурманск – Ленинградская область – Порт-курорт «Экспедиция» в Подмосковье – Тюмень – Руян-на-Оби в Томской области – озеро Байкал – Хабаровск – Владивосток. Уже завтра утром, 28 февраля, участники достигнут пункта назначения четвертого этапа состязания - Тюмени. Что ждет гонщиков дальше, расскажет спецкор НСН Олег Виноградов.
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