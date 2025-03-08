«Решило последнее испытание»: Команда из Самары стала победителем «Экспедиции-Трофи-2025»
Во Владивостоке завершилась гонка «Экспедиция-Трофи», а организаторы назвали победителей. С места событий - Олег Виноградов.
Зимний автопробег через всю Россию «Экспедиция-Трофи» завершился во Владивостоке. Баллы подсчитаны, победители названы. Специальный корреспондент НСН Олег Виноградов рассказал, кто выиграл состязание и получил призы из золота.
Автогонка стартовала 23 февраля из Мурманска. Восемь команд на внедорожниках преодолели 17 тысяч километров российских дорог, выполняя по пути задания организаторов, и добрались до Владивостока. Победителями экстремального заезда стала команда из Самары «Активрейд».
«Сегодня, 8 марта, завершилась «Экспедиция-Трофи». Победителя определило последнее состязание на сопке «Холодильник» во Владивостоке. Выиграли ребята из Самары. На втором месте - экипаж из Москвы «Белые орлы». Чемпионы получили жетоны из чистого золота. Они рады, они улыбаются. Гонка официально завершена», - отрапортовал спецкор НСН.
Задачей участников было собрать как можно больше точек культурной навигации – значимых для России мест. За выполнение заданий гонщики получали баллы, по количеству которых и был назван победитель. Олегу Виноградову теперь предстоит справиться с заключительной частью мероприятия с музыкантами и диджеями, после чего уже на самолете вернуться в столицу.
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