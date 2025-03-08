«17 тысяч километров за спиной»: «Экспедиция-Трофи» финишировала во Владивостоке
Сегодня, 8 марта, будут объявлены победители гонки «Экспедиция-Трофи». Олег Виноградов вместе с участниками состязания уже во Владивостоке и готовится к последнему заданию от организаторов.
Зимняя автогонка «Экспедиция-Трофи» финишировала во Владивостоке. Участники проехали почти 17 тысяч километров через всю Россию, стартовав 23 февраля в Мурманске. Специальный корреспондент НСН Олег Виноградов, который провел две недели во внедорожнике по пути во Владивосток, рассказал, как себя чувствуют участники состязания.
«Владивосток встречает «Экспедицию-Трофи» снегом. Участники уставшие, но на позитиве, стараются бодриться, ведь уже близка развязка. Спецучасток ждет их на сопке под названием «Холодильник». Итоги будут подведены буквально через несколько часов, остались последние каменистые подъемы. Журналисты проехали чуть более 12 тысяч километров, а участники, гоняющие по тайге и буреломам, - около 17 тысяч километров через всю Россию. Ощущается эйфория», - сказал спецкор НСН.
Как рассказали организаторы, по плану, команды финишируют на сопке в 13-14 часов по местному времени. Далее с 15 до 17 часов будет проходить зрелищный специальный участок, включающий в себя прохождение препятствий.
Особенная трогательная традиция гонки - финиш на маяке Токаревского на закате. Команды соберутся там в 17:00, финал на маяке состоится в 18:00. В 20:00 состоится подведение итогов гонки в лофте «Фактура», а в 21:00 будет заключительная часть мероприятия с местными музыкантами и диджеями. Всех желающих приглашают принять участие.
Олег Виноградов расскажет, кто же получит обещанные призы из золота.
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