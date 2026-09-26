В Подмосковье увеличилось количество сообщений о медведях
В Подмосковье заметно участились сообщения от жителей о появлении медведей — количество обращений выросло в два раза. Как пишет Telegram‑канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на Министерство экологии региона, за последние три месяца ведомство получило порядка 20 сигналов о следах животных неподалёку от населённых пунктов.
В Минэкологии заверили, что держат ситуацию на контроле. Подтверждённых фактов выхода хищников в жилые зоны пока не зафиксировано, при этом некоторые поступившие звонки не подтвердились и были признаны ложными.
Эксперты оценивают общую численность бурых медведей в области в пределах 70–80 особей, из которых на постоянной основе в регионе обитают 30–40 животных. Наиболее часто медведей замечают в западных и северных районах Подмосковья; периодически молодые звери выходят к автомобильным дорогам.
Ранее доктор биологических наук, биолог-охотовед Анатолий Кудактин сказал НСН, что в столкновении с медведем можно использовать перцовый баллончик, петарду и свисток, тогда шансы выжить повысятся.
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