Глава Эрмитажа признался, что «подсел» на нейросети

На встрече с молодёжью в рамках Международного форума объединённых культур генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский поделился, что заинтересовался нейросетями и активно их использует — но исключительно бесплатные сервисы.

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Он с юмором признался, что, как и многие, «подсел» на искусственный интеллект: перед каждой встречей обращается к чат‑боту, чтобы понять, как лучше выстроить речь — и, наоборот, избежать формулировок, которые могла бы предложить машина.

Пиотровский отдельно подчеркнул, что не видит смысла платить за подобные сервисы.

Кроме того, глава Эрмитажа рассказал, что узнал о китайском происхождении чат‑бота DeepSeek благодаря особенностям его ответов: в диалоге нейросеть попеременно использовала местоимения, характерные для китайского языкового контекста — то представляясь собеседницей, то собеседником.

Ранее статс-секретарь - замминистра культуры РФ Жанна Алексеева рассказала, что при Министерстве культуры России собираются создать экспертный совет по использованию искусственного интеллекта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:КультураЭрмитажИскусственный Интеллект

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