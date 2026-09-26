Лавров акцентировал, что Россия намерена довести до конца борьбу за правду и справедливость: цели спецоперации будут реализованы, угрозы безопасности страны — ликвидированы, а мирная жизнь — восстановлена.

Министр добавил, что эти задачи будут выполнены вне зависимости от внешних факторов. В частности, он отметил, что нынешнее руководство ООН не демонстрирует последовательной позиции по ситуации вокруг Украины — не выступает в защиту Устава организации во всей его полноте, а не избирательно.

По словам Лаврова, с 2022 года Россия проводит специальную военную операцию, чтобы защитить жителей Донбасса и Новороссии от преследований и уничтожения со стороны киевских властей. При этом действия РФ, как подчеркнул глава МИД, полностью соответствуют принципам и положениям Устава ООН — и по духу, и по букве.

Ранее депутат Госдумы VIII созыва, первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» называл «пустыми» заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Киев якобы согласился на «полное, немедленное и безусловное прекращение огня».

