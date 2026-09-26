Лавров: Все угрозы безопасности РФ со стороны Киева будут устранены по итогам СВО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе общеполитической дискуссии на 81‑й сессии Генассамблеи ООН заявил, что по завершении специальной военной операции будут нейтрализованы все угрозы безопасности РФ, исходящие от Киева.
Лавров акцентировал, что Россия намерена довести до конца борьбу за правду и справедливость: цели спецоперации будут реализованы, угрозы безопасности страны — ликвидированы, а мирная жизнь — восстановлена.
Министр добавил, что эти задачи будут выполнены вне зависимости от внешних факторов. В частности, он отметил, что нынешнее руководство ООН не демонстрирует последовательной позиции по ситуации вокруг Украины — не выступает в защиту Устава организации во всей его полноте, а не избирательно.
По словам Лаврова, с 2022 года Россия проводит специальную военную операцию, чтобы защитить жителей Донбасса и Новороссии от преследований и уничтожения со стороны киевских властей. При этом действия РФ, как подчеркнул глава МИД, полностью соответствуют принципам и положениям Устава ООН — и по духу, и по букве.
Ранее депутат Госдумы VIII созыва, первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» называл «пустыми» заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Киев якобы согласился на «полное, немедленное и безусловное прекращение огня».
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