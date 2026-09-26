Актриса Марго Робби сменила фамилию
Актриса Марго Робби, известная по фильму «Барби», официально сменила имя. Теперь, согласно данным британского реестра Companies House, в документах компании LuckyChap Entertainment, которую она основала совместно с супругом Томом Экерли, она фигурирует как «Марго Элис Экерли».
Британские власти подтвердили изменение имени 23 сентября — за несколько недель до десятой годовщины свадьбы пары, которую супруги отметят в декабре. Ранее в официальных бумагах актриса была указана как «Марго Элис Робби».
Догадки о том, что 36‑летняя Марго может взять фамилию мужа, ходили ещё с 2018 года, но юридическое оформление этого шага произошло только сейчас.
Напомним, Марго и Том познакомились в 2013 году на съёмочной площадке драмы «Французская сюита», посвящённой событиям Второй мировой войны. В проекте Экерли выступал в роли ассистента режиссёра, а Робби воплотила на экране образ Селин Жозеф.
Отношения пары быстро развивались: уже через год после знакомства они запустили собственную продюсерскую компанию LuckyChap Entertainment. Студия выпустила ряд кинопроектов, в том числе картины с участием самой Робби — «Барби», «Тоня против всех» и «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».
Пока остаётся неясным, будет ли актриса и дальше использовать фамилию «Робби» в творческой деятельности. Представители супругов воздерживаются от комментариев по этому поводу, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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