В пятницу, 16 января, СМИ со ссылкой на источники писали, что ведомство начало частично блокировать Telegram. В Роскомнадзоре заверили, что в настоящий момент в России не применяют новые ограничительные меры к работе мессенджера. При этом россияне периодически жалуются на медленную загрузку фото и видео в ресурсе, в выходные скорость работы восстановилась не у всех.

Член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе с НСН объяснял, работу Telegram могут замедлять из-за недостаточно быстрой блокировки анонимных каналов.

«Требования к Telegram такие же, как и к любому другому IT-продукту или компании. То, что Telegram взаимодействует с правительством – это хорошо, это приветствуется. Но надо выполнять весь комплекс мер. Например, по-прежнему есть анонимные Telegram-каналы, которые всякую ерунду пишут, не так энергично и быстро эти каналы блокируются на территории РФ. Если они будут доступны где-то на Филиппинах, наши власти это беспокоить не будет. Такие каналы публикуют откровенное вранье и искажение фактов, это целая сеть Telegram-каналов, абсолютно незаконная и нелегальная информация. Речь идет не только об СВО, но, например, финансовая информация. Разгоняется через каналы определенная информация, на основе которой происходит покупка и продажа акций на бирже, что приводит тоже к манипуляциям. Это все на самом деле очень серьезно», - объяснил он.

По его словам, Роскомнадзор сигнализирует о нарушениях, дает платформе время внести технологические правки.

«Руководство компании взаимодействует с властями, но скорость взаимодействия и отклика, видимо, недостаточная. Нужно уделить этому внимание, почистить все. Я считаю, что мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете. Понимаю, что не все можно сделать быстро, требуются технологические решения. Это разработка, люди должны сесть, руками все написать, потом внедрить... Роскомнадзор это время дает, направляет документы, какие претензии, какой срок на устранение»,- заключил собеседник НСН.

Эксперт по информационной безопасности и директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров также подтвердил, что необходимость блокировки Telegram в России сведена к минимуму, так как мессенджер оперативно реагирует на запросы российских силовиков.