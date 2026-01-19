Вложены миллиарды: Роскомнадзор анонсировал новые блокировки и удаления
В 2025 году по требованию Роскомнадзора было удалено на 59% запрещенных материалов больше, чем годом ранее, также планируется запустить систему фильтрации интернет-трафика, основанную на технологиях машинного обучения.
Роскомнадзор отчитался о блокировках контента на фоне переживаний россиян о замедлении Telegram. В ведомстве не просто оптимизировали свою работу, повысив эффективность в 2025 году, но также планируют внедрить новые технологии для фильтрации интернет-трафика.
ЭФФЕКТИВНОЕ УДАЛЕНИЕ
В 2025 году по требованию Роскомнадзора было удалено на 59% запрещенных материалов больше, чем годом ранее, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя РКН. Так, в 2025 году доступ ограничили к 1,289 млн материалам, в 2024 году – к 810 500. Отмечается, что проводился мониторинг контента в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Ответы Mail.ru», Rutube, TikTok, Likee и Telegram.
Из основных нарушений можно выделить следующие: публикация материалов, связанных со средствами обхода блокировок, с ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), с продажей алкоголя, с пропагандой наркотиков, с вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность.
В пятницу, 16 января, СМИ со ссылкой на источники писали, что ведомство начало частично блокировать Telegram. В Роскомнадзоре заверили, что в настоящий момент в России не применяют новые ограничительные меры к работе мессенджера. При этом россияне периодически жалуются на медленную загрузку фото и видео в ресурсе, в выходные скорость работы восстановилась не у всех.
Член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе с НСН объяснял, работу Telegram могут замедлять из-за недостаточно быстрой блокировки анонимных каналов.
«Требования к Telegram такие же, как и к любому другому IT-продукту или компании. То, что Telegram взаимодействует с правительством – это хорошо, это приветствуется. Но надо выполнять весь комплекс мер. Например, по-прежнему есть анонимные Telegram-каналы, которые всякую ерунду пишут, не так энергично и быстро эти каналы блокируются на территории РФ. Если они будут доступны где-то на Филиппинах, наши власти это беспокоить не будет. Такие каналы публикуют откровенное вранье и искажение фактов, это целая сеть Telegram-каналов, абсолютно незаконная и нелегальная информация. Речь идет не только об СВО, но, например, финансовая информация. Разгоняется через каналы определенная информация, на основе которой происходит покупка и продажа акций на бирже, что приводит тоже к манипуляциям. Это все на самом деле очень серьезно», - объяснил он.
По его словам, Роскомнадзор сигнализирует о нарушениях, дает платформе время внести технологические правки.
«Руководство компании взаимодействует с властями, но скорость взаимодействия и отклика, видимо, недостаточная. Нужно уделить этому внимание, почистить все. Я считаю, что мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете. Понимаю, что не все можно сделать быстро, требуются технологические решения. Это разработка, люди должны сесть, руками все написать, потом внедрить... Роскомнадзор это время дает, направляет документы, какие претензии, какой срок на устранение»,- заключил собеседник НСН.
Эксперт по информационной безопасности и директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров также подтвердил, что необходимость блокировки Telegram в России сведена к минимуму, так как мессенджер оперативно реагирует на запросы российских силовиков.
ДЕНЬГИ НА БЛОКИРОВКУ
В ближайшие годы Роскомнадзор планирует запустить систему фильтрации интернет-трафика, основанную на технологиях машинного обучения.
Как следует из представленного регулятором документа, реализация проекта потребует инвестиций в размере 2,27 млрд рублей. Документ был подготовлен для рассмотрения на декабрьском заседании правительственной комиссии по вопросам цифрового развития и улучшению деловой среды. Технология машинного обучения предполагает автоматическое выявление опасных материалов среди огромных объёмов данных благодаря специальным алгоритмам.
Текущие решения, используемые техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ), ежегодно блокируют миллионы вредоносных страниц, включая детскую порнографию, рекламу наркотиков, способы самоубийства и экстремистских материалов. Однако эксперты считают, что введение новых механизмов мониторинга трафика обусловлено необходимостью оперативно реагировать на появление зеркальных копий ранее заблокированных ресурсов и устранять уязвимости, возникающие вследствие усложнения структуры передаваемых данных.
Один из источников, близких к правительству, указал, что нововведение связано с требованием властей регулярно докладывать о проектах внедрения искусственного интеллекта федеральными ведомствами, введённым с начала 2026 года.
Роскомнадзор ранее запустил проверки провайдеров — у 33 операторов выявлены нарушения при установке технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Речь об устройствах, которые ограничивают трафик к заблокированным сервисам и пускают только по «белому списку».
Оборудование ТСПУ предназначено как для обеспечения работы «белых списков», так и для отключения России от мирового интернета, поэтому работу этих устройств у операторов будут контролировать особенно тщательно. Об этом НСН рассказал гендиректор «TelecomDaily» Денис Кусков.
При этом Минцифры не отстает в этом вопросе. В конце декабря стало известно, что Минцифры введет единый идентификатор пользователя для всех цифровых платформ, чтобы точнее считать аудиторию. Важно, что ID пользователя будет неизменным. Сейчас один и тот же человек, который заходит на страницу с разных устройств и на разных площадках, учитывается как несколько уникальных пользователей, что искажает статистику. Предлагается привязывать ID к номеру телефона, а после этого обезличивать данные.
Единый ID пользователя - это шаг к запрету любых зарубежных сервисов в России, так как тот же Telegram не будет передавать данные человека для идентификатора, заявил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Обеспокоенность профильных ведомств понятна и на фоне роста кибератак. Так, подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал во втором полугодии 2025 года более 15 тыс. DDoS-атак, сообщили в Роскомнадзоре.
За прошлый год было зафиксировано более 20 тысяч таких атак, когда в 2024 году – более десяти тысяч, получается, что рост за год составил 100%, пишет «Коммерсант».
Трехкратный рост атак на российский корпоративный сектор зафиксирован в 2025 году. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Как отметил зампред правления Сбербанка, организация остается одной из главных целей кибератак.
