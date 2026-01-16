РКН опроверг введение новых ограничений в отношении Telegram

Роскомнадзор сообщил, что в настоящее время к мессенджеру Telegram в России не применяются новые меры ограничений. Об этом представители ведомства заявили на фоне жалоб пользователей на работу сервиса.

Пользователи Telegram сообщали о проблемах с загрузкой видеоконтента, отмечая замедление работы мессенджера. Эти сообщения вызвали предположения о возможном ужесточении регулирования.