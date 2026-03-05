Рютте отказался задействовать Пятую статью НАТО из-за падения ракеты в Турции

Задействовать Пятую статью НАТО из-за инцидента с упавшей в Турции иранской ракетой не планируется. Как пишет RT, об этом заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте.

Турция заявила о возможном ответе после падения ракеты на территории страны

По его мнению, «в данном случае речи о Пятой статье не идёт».

«Никто не говорит о Пятой статье», — заключил он.

Ранее Рютте заявил, что Североатлантический альянс не будет участвовать в операции США и Израиля в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

