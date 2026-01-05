В Сбербанке рассказали о трехкратном росте кибератак на корпоративный сектор
Трехкратный рост атак на российский корпоративный сектор зафиксирован в 2025 году. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости.
По словам эксперта, «это много».
«Каждые три минуты, условно, одна из российских компаний испытывает на себе атаку со стороны киберпреступников», - сказал Кузнецов.
Как отметил зампред правления Сбербанка, организация остается одной из главных целей кибератак.
Ранее в компании по кибербезопасности RED Security рассказали, что в 2025 году количество DDoS-атак на российские банки увеличилось почти в три раза, пишет «Свободная пресса».
