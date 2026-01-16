Россиянам объяснили, почему Telegram не должен блокироваться в РФ
Необходимость блокировки Telegram сведена к минимуму, так как мессенджер стал оперативно реагировать на запросы российских силовиков. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по информационной безопасности и директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.
Комментируя информацию о возможном частичном ограничении работы Telegram в РФ, он отметил, что платформа не только оперативно удаляет противоправный контент, но и предоставляет силовикам пользовательские данные правонарушителей.
«Налажено чёткое взаимодействие... Он прост и прозрачен... Сотрудники правоохранительных органов направляют запросы через специального бота, передавая туда сканы судебных решений», – пояснил эксперт.
Бедеров добавил, что после получения судебного решения, Роскомнадзор связывается с администрацией Telegram для согласования удаление сообщества или поста.
Ранее член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил «Радиоточке НСН», что Роскомнадзор замедляет Telegram из-за слишком медленной блокировки анонимных каналов.
