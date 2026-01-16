Россиянам объяснили, почему Telegram не должен блокироваться в РФ

Комментируя информацию о возможном частичном ограничении работы Telegram в РФ, он отметил, что платформа не только оперативно удаляет противоправный контент, но и предоставляет силовикам пользовательские данные правонарушителей.

«Налажено чёткое взаимодействие... Он прост и прозрачен... Сотрудники правоохранительных органов направляют запросы через специального бота, передавая туда сканы судебных решений», – пояснил эксперт.

Бедеров добавил, что после получения судебного решения, Роскомнадзор связывается с администрацией Telegram для согласования удаление сообщества или поста.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил «Радиоточке НСН», что Роскомнадзор замедляет Telegram из-за слишком медленной блокировки анонимных каналов.