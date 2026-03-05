Ради экономии некоторые водители используют нестандартные номера или специально прикрывают их тряпочками, поэтому камеры не заставят их оформлять ОСАГО, рассказал президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин в беседе с НСН.

В Москве начали использовать дорожные камеры для контроля наличия полисов ОСАГО, но пока технология применяется только для такси и грузового транспорта. Об этом сообщил глава Национальной страховой информационной системы Николай Галушин. Его слова приводят «Известия». Матягин подчеркнул, что это не гарантия 100% исполнения законов.