Номера под картонкой: Как определить машины без ОСАГО
Перевозчики закрывают номера своих машин, и система не может их распознать и выписать штраф, заявил НСН Владимир Матягин.
Ради экономии некоторые водители используют нестандартные номера или специально прикрывают их тряпочками, поэтому камеры не заставят их оформлять ОСАГО, рассказал президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин в беседе с НСН.
В Москве начали использовать дорожные камеры для контроля наличия полисов ОСАГО, но пока технология применяется только для такси и грузового транспорта. Об этом сообщил глава Национальной страховой информационной системы Николай Галушин. Его слова приводят «Известия». Матягин подчеркнул, что это не гарантия 100% исполнения законов.
«Такую статистику мы не проводим — неизвестно, какой процент ездит без ОСАГО. Это просто желание сэкономить, отрасль находится в очень тяжелом состоянии. Ценообразование сейчас такое, что едва удается свести концы с концами, поэтому кто-то может захотеть сократить таким образом издержки. А что касается камер, то далеко не факт, что они зафиксируют все нарушения. Когда стали бороться с перегрузами у перевозчиков, то некоторые начали ставить квадратные номера, которые не считываются или закрывать их частично лентами и тряпочками», — подчеркнул он.
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко объяснил НСН, как фиктивные ДТП влияют на цены ОСАГО.
