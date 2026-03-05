Набиуллина: Платформа «Антидроп» может заработать во второй половине 2027 года

Внедрение платформы «Антидроп» для противодействия мошенническим переводам зависит от двух вещей. Как пишет ТАСС, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Набиуллина заявила, что единый реестр банковских карт будет создан в 2027 году

Она уточнила, что это скорость внесения соответствующих изменений в законодательство, а также техническая готовность.

«Не дожидаясь даже принятия этих изменений, мы начали работу по разработке самой платформы, подготовлены уже функциональные требования», - сказала глава регулятора.

Набиуллина добавила, что платформа, ориентировочно, может заработать во второй половине 2027 года.

Ранее в Центробанке заявили, что технической основой для запуска платформы «Антидроп» станет обязанность банков привязывать ИНН ко всем счетам клиентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

