Набиуллина: Платформа «Антидроп» может заработать во второй половине 2027 года
Внедрение платформы «Антидроп» для противодействия мошенническим переводам зависит от двух вещей. Как пишет ТАСС, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Она уточнила, что это скорость внесения соответствующих изменений в законодательство, а также техническая готовность.
«Не дожидаясь даже принятия этих изменений, мы начали работу по разработке самой платформы, подготовлены уже функциональные требования», - сказала глава регулятора.
Набиуллина добавила, что платформа, ориентировочно, может заработать во второй половине 2027 года.
Ранее в Центробанке заявили, что технической основой для запуска платформы «Антидроп» станет обязанность банков привязывать ИНН ко всем счетам клиентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «200 на 200»
- Иран применил новейшую ракету в ходе конфликта с Израилем и США
- Номера под картонкой: Как определить машины без ОСАГО
- В Госдуме раскрыли, что хотят женщины на 8 Марта
- Набиуллина: Платформа «Антидроп» может заработать во второй половине 2027 года
- Не любил только Пушкин: Психиатр объяснил, как весна спасает от депрессии
- Бред и галлюцинации: Врач рассказал, как лечить «весенний» алкопсихоз
- Золотое созвездие денег: Почему никто не даст регулировать работу Starlink
- Россиянам пообещали восстановление импорта из ОАЭ в течение месяца
- АТОР: К вывозу россиян с Ближнего Востока могут подключить МЧС