Набиуллина: Платформа «Антидроп» может заработать во второй половине 2027 года

Она уточнила, что это скорость внесения соответствующих изменений в законодательство, а также техническая готовность.

«Не дожидаясь даже принятия этих изменений, мы начали работу по разработке самой платформы, подготовлены уже функциональные требования», - сказала глава регулятора.

Набиуллина добавила, что платформа, ориентировочно, может заработать во второй половине 2027 года.

Ранее в Центробанке заявили, что технической основой для запуска платформы «Антидроп» станет обязанность банков привязывать ИНН ко всем счетам клиентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».