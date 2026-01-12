Оборудование ТСПУ предназначено как для обеспечения работы «белых списков», так и для отключения России от мирового интернета, поэтому работу этих устройств у операторов будут контролировать особенно тщательно. Об этом НСН рассказал гендиректор «TelecomDaily» Денис Кусков.

Роскомнадзор (РКН) запустил проверки провайдеров — у 33 операторов выявлены нарушения при установке технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Речь об устройствах, которые ограничивают трафик к заблокированным сервисам и пускают только по «белому списку». Кусков напомнил, что это происходит в рамках закона.

«Все операторы, работающие в России, должны действовать в соответствии с законом «О связи». Данный закон сейчас обязывает хранить персональные данные по закону Ирины Яровой, размещение оборудования ТСПУ от Роскомнадзора, который устанавливает его самостоятельно на всех операторов. Делается это как для работы «белых списков» в случае ограничения интернета, так и для возможного удаления нас от интернета и работы непосредственно одного Рунета. Мелкие провайдеры, которых в России насчитывается тысячи, не все готовы выполнять распоряжения РКН по разным причинам, и Роскомнадзор периодически осуществляет проверки», - пояснил он.