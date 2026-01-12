Россиян предупредили о частых и долгих отключениях интернета в 2026 году
Денис Кусков раскрыл НСН, что средства для обеспечения работы сервисов из "белого списка" уже действуют у всех крупных операторов.
Оборудование ТСПУ предназначено как для обеспечения работы «белых списков», так и для отключения России от мирового интернета, поэтому работу этих устройств у операторов будут контролировать особенно тщательно. Об этом НСН рассказал гендиректор «TelecomDaily» Денис Кусков.
Роскомнадзор (РКН) запустил проверки провайдеров — у 33 операторов выявлены нарушения при установке технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Речь об устройствах, которые ограничивают трафик к заблокированным сервисам и пускают только по «белому списку». Кусков напомнил, что это происходит в рамках закона.
«Все операторы, работающие в России, должны действовать в соответствии с законом «О связи». Данный закон сейчас обязывает хранить персональные данные по закону Ирины Яровой, размещение оборудования ТСПУ от Роскомнадзора, который устанавливает его самостоятельно на всех операторов. Делается это как для работы «белых списков» в случае ограничения интернета, так и для возможного удаления нас от интернета и работы непосредственно одного Рунета. Мелкие провайдеры, которых в России насчитывается тысячи, не все готовы выполнять распоряжения РКН по разным причинам, и Роскомнадзор периодически осуществляет проверки», - пояснил он.
По его словам, все это свидетельствует о том, что отключения и ограничения будут чаще и продолжительнее.
«Честно говоря, ТСПУ уже установлено достаточно давно. Подавляющее большинство пользователей, больше 90%, находятся у крупнейших операторов, что по сотовой связи, что по проводной связи. Поэтому это не должно влиять на частоту блокировок, это все-таки происходит от других проблем. Когда в конце прошлого года зашла речь про создание «белых списков», я говорил, что отключения будут более частыми и длительными, потому что иначе нет смысла делать «белые списки». Конечно, пока ситуация не улучшится, возможны отключения в большем объеме», - констатировал он.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил НСН, что единый ID пользователя - это шаг к запрету любых зарубежных сервисов в России, так как тот же Telegram не будет передавать данные человека для идентификатора.
