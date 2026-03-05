Филолог и писатель Денис Драгунский в беседе с НСН заявил, что ему неизвестно, с чем связано изъятие ряда его книг из продажи. Он также сообщил о готовности переписать или вычеркнуть части текста, не проходящие цензуру.

Некоторые книги писателей Дениса Драгунского, а также Алексея Сальникова временно изъяли из продажи в российских магазинах, сообщили в пресс-службе издательства АСТ. Решение принято «для оценки рисков и проведения экспертиз». На сайте издательства, по данным «Коммерсанта», недоступны для покупки произведения Драгунского «Обманщики», «Богач и его актер», «Дело принципа» и «Соседская девочка», а также «Опосредованно» Алексея Сальникова.