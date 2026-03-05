«Надо вычеркнуть – вычеркну»: Драгунский рассказал об изъятии своих книг

Писателю в России не привыкать работать в ситуации цензуры, заявил НСН литератор Денис Драгунский.

Филолог и писатель Денис Драгунский в беседе с НСН заявил, что ему неизвестно, с чем связано изъятие ряда его книг из продажи. Он также сообщил о готовности переписать или вычеркнуть части текста, не проходящие цензуру.

Некоторые книги писателей Дениса Драгунского, а также Алексея Сальникова временно изъяли из продажи в российских магазинах, сообщили в пресс-службе издательства АСТ. Решение принято «для оценки рисков и проведения экспертиз». На сайте издательства, по данным «Коммерсанта», недоступны для покупки произведения Драгунского «Обманщики», «Богач и его актер», «Дело принципа» и «Соседская девочка», а также «Опосредованно» Алексея Сальникова.

«Вычеркнули СССР!»: Грымов объяснил отказ «Нюрнбергу» в прокатном удостоверении
«Ума не приложу, с чем это связано. Могу сказать, что ни про какие вещества я никогда не писал. Могло только упоминаться, что там на пятом этаже живет один… (имеются ввиду нетрадиционные отношения, ЛГБТ - международное общественное движение признано экстремистским и запрещено в РФ. - Прим. НСН). Не более того. Мне пообещали дать список сомнительных мест. Пусть читают, если скажут, что надо что-то вычеркнуть – вычеркну или перепишу. Русскому писателю, извините за помпезность, не привыкать работать в ситуации цензуры», - заявил Драгунский.

Литератор добавил, что почти все экземпляры упомянутых книг уже распроданы.

«Мне это не очень интересно, потому что все эти книжки уже распроданы. Осталось четыре экземпляра на складе, в крайнем случае я заберу их себе», - отметил Драгунский.

Если в России примут законопроект о блокировке песен с матом, то это пошатнет креативную индустрию страны, а вот проблему в корне не решит, сказала ранее в пресс-центре НСН руководитель отдела по работе с партнерами лейбла «Студия Союз» Елизавета Фомичева.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КнигиЦензураПисателиДенис Драгунский

Горячие новости

Все новости

партнеры