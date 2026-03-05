Позывной «Счастье»: Кем служат женщины-казачки в зоне СВО
Женщины-казачки сегодня активно участвуют в СВО, чаще всего в медицинских подразделениях, заявил НСН Виталий Кузнецов.
Женщины-казачки служат на фронте в медицинских подразделениях, поварами, а также взяли на себя все обязанности в тылу, заявил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в пресс-центре НСН.
«Женщины-казачки сегодня активно участвуют в СВО, в первую очередь это медики, конечно. Открою секрет, сначала я был не очень рад тому, чтобы женщина находилась на передовой. Но потом прочитал одну книгу, в которой описывали время Великой Отечественной войны. Тогда большое количество наших воинов спасли именно женщины, женские руки. Если медик мужчина, он повязку снимет резко, а женская рука по-другому. Я понял, что женщины все-таки нужны в медицинских ротах. Приведут в пример казачью разведывательную бригаду «Терек», в ее составе медицинское подразделение, там есть женщина с позывным «Счастье». Мне это запомнилось, потому что она в бригаде уже более трех лет. Многие ребята ее вспоминают добрым словом в госпитале, либо уже когда возвращаются. Женщины еще и повара у нас, но сам большой труд, конечно, в тылу. На наших дорогих женщин ложится вся нагрузка волонтера», - рассказал он.
По сообщениям СМИ, свыше 19 тысяч казаков принимают участие в спецоперации на Украине, среди них от 350 до 900 женщин-казачек. Образ казачки исторически ассоциируется с верной женой, заботливой матерью и хорошей хозяйкой, они испокон веков являлись образцом верности и женственности. В разных городах и станицах страны есть казачьи добровольческие отряды, где женщины-казачки шьют, варят борщи и пекут пироги, колют дрова, лечат душевные раны бойцам. «Невидимый фронт СВО» – так еще называют матерей, жен, сестер, всех, кто не остался в стороне от общего благого дела.
