Блогер Арсен Маркарян получил 4,5 года колонии за реабилитацию нацизма

Мосгорсуд признал блогера Арсена Маркаряна виновным в реабилитации нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.

«Большой багажник»: Блогера Арсена Маркаряна задержали в Подмосковье

Основанием для возбуждения уголовного дела стала размещённая мужчиной видеозапись, в которой он демонстрирует презрительно-негативное отношение к памяти защитников Отечества.

Обвинение запрашивало для блогера шесть лет и 10 месяцев колонии, однако Мосгорсуд назначил ему 4,5 года лишения свободы. Также Маркаряну на четыре года запретили заниматься администрированием сайтов в сети интернет.

Ранее четверых несовершеннолетних жителей Волгограда задержали по подозрению в организации деятельности экстремистской организации и реабилитации нацизма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

