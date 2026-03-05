Блогер Арсен Маркарян получил 4,5 года колонии за реабилитацию нацизма

Основанием для возбуждения уголовного дела стала размещённая мужчиной видеозапись, в которой он демонстрирует презрительно-негативное отношение к памяти защитников Отечества.

Обвинение запрашивало для блогера шесть лет и 10 месяцев колонии, однако Мосгорсуд назначил ему 4,5 года лишения свободы. Также Маркаряну на четыре года запретили заниматься администрированием сайтов в сети интернет.

Ранее четверых несовершеннолетних жителей Волгограда задержали по подозрению в организации деятельности экстремистской организации и реабилитации нацизма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

