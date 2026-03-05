Блогер Арсен Маркарян получил 4,5 года колонии за реабилитацию нацизма
Мосгорсуд признал блогера Арсена Маркаряна виновным в реабилитации нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.
Основанием для возбуждения уголовного дела стала размещённая мужчиной видеозапись, в которой он демонстрирует презрительно-негативное отношение к памяти защитников Отечества.
Обвинение запрашивало для блогера шесть лет и 10 месяцев колонии, однако Мосгорсуд назначил ему 4,5 года лишения свободы. Также Маркаряну на четыре года запретили заниматься администрированием сайтов в сети интернет.
Ранее четверых несовершеннолетних жителей Волгограда задержали по подозрению в организации деятельности экстремистской организации и реабилитации нацизма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Рютте отказался задействовать Пятую статью НАТО из-за падения ракеты в Турции
- Блогер Арсен Маркарян получил 4,5 года колонии за реабилитацию нацизма
- Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «200 на 200»
- Иран применил новейшую ракету в ходе конфликта с Израилем и США
- Номера под картонкой: Как определить машины без ОСАГО
- В Госдуме раскрыли, что хотят женщины на 8 Марта
- Набиуллина: Платформа «Антидроп» может заработать во второй половине 2027 года
- Не любил только Пушкин: Психиатр объяснил, как весна спасает от депрессии
- Бред и галлюцинации: Врач рассказал, как лечить «весенний» алкопсихоз
- Золотое созвездие денег: Почему никто не даст регулировать работу Starlink