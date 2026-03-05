Если мужчина внимателен к своей женщине, тогда и любой подарок от него принесет ей радость. Об этом НСН рассказала депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Лучшим подарком женщине, который может подарить мужчина на 8 Марта, является наступление беременности, заявил в интервью NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. При этом худшим подарком для жены или возлюбленной в эту праздничную дату парламентарий назвал «букет из тысячи роз». Буцкая же призвала мужчин быть внимательными и чуткими к женщинам.