В Госдуме раскрыли, что хотят женщины на 8 Марта

Татьяна Буцкая в беседе с НСН призвала быть внимательным к женщинам, а вот Елена Вторыгина заявила, что кроме любви мужа и близких представительницам прекрасного пола больше ничего не нужно.

Если мужчина внимателен к своей женщине, тогда и любой подарок от него принесет ей радость. Об этом НСН рассказала депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Лучшим подарком женщине, который может подарить мужчина на 8 Марта, является наступление беременности, заявил в интервью NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. При этом худшим подарком для жены или возлюбленной в эту праздничную дату парламентарий назвал «букет из тысячи роз». Буцкая же призвала мужчин быть внимательными и чуткими к женщинам.

«Вообще у нас так повелось, что 8 Марта – это праздник всех женщин, ушел такой налет борьбы и остался добрый праздник. С одной стороны, он домашний, с другой стороны, и на работе всех поздравляют. Самое главное – это внимание. В чем оно проявляется? Когда ты к человеку внимателен, то любой подарок, который ты подаришь, будет приятным. Без внимания любой подарок не так близко будет принят. Самое главное – это отношения», - поделилась депутат из комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

А вот по мнению депутата того же комитета Елены Вторыгиной, женщинам важно чувствовать себя любимыми в этот день.

«Лучший подарок женщине на 8 Марта – это любовь супруга и близких людей. Настоящая любовь. Внимание, забота, чтобы мы чувствовали себя любимыми, больше нам ничего не надо», - рассказала она НСН.

Ранее стало известно, что медианная стоимость букета цветов в преддверии 8 марта достигла 4105 рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


ФОТО: Софья Сандурская / ТАСС
ТЕГИ:8 Марта

