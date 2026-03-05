Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «200 на 200»
5 марта 202614:45
Россия и Украина, при посредничестве ОАЭ и США, провели очередной обмен военнопленными. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
В ведомстве уточнили, что с подконтрольной Украине территории возвращены 200 российских военнослужащих. Взамен Киеву переданы 200 украинских солдат.
Отмечается, что российские военнослужащие были доставлены в Белоруссию, после чего они вернутся на родину для лечения и реабилитации.
Ранее с подконтрольной Украине территории в рамках обмена были возвращены 185 российских военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Рютте отказался задействовать Пятую статью НАТО из-за падения ракеты в Турции
- Блогер Арсен Маркарян получил 4,5 года колонии за реабилитацию нацизма
- Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «200 на 200»
- Иран применил новейшую ракету в ходе конфликта с Израилем и США
- Номера под картонкой: Как определить машины без ОСАГО
- В Госдуме раскрыли, что хотят женщины на 8 Марта
- Набиуллина: Платформа «Антидроп» может заработать во второй половине 2027 года
- Не любил только Пушкин: Психиатр объяснил, как весна спасает от депрессии
- Бред и галлюцинации: Врач рассказал, как лечить «весенний» алкопсихоз
- Золотое созвездие денег: Почему никто не даст регулировать работу Starlink