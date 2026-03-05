Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «200 на 200»

В ведомстве уточнили, что с подконтрольной Украине территории возвращены 200 российских военнослужащих. Взамен Киеву переданы 200 украинских солдат.

Отмечается, что российские военнослужащие были доставлены в Белоруссию, после чего они вернутся на родину для лечения и реабилитации.

Ранее с подконтрольной Украине территории в рамках обмена были возвращены 185 российских военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

