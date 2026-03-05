Иран применил новейшую ракету в ходе конфликта с Израилем и США
Новейшие сверхтяжёлые ракеты «Хоррамшахр-4» были применены Ираном в ходе конфликта с Израилем и США. Об этом сообщает RT.
По данным гостелерадиокомпании IRIB, ракеты запустили в сторону центра Тель-Авива, аэропорта Бен-Гурион и базы 27-й эскадрильи израильских ВВС утром 5 марта.
Уточняется, что боевая часть ракет «Хоррамшахр-4» весит одну тонну. В сопровождении ударных беспилотников они успешно преодолели «семь уровней региональной и внутренней обороны» Израиля.
Ранее военные Ирана опровергли данные о запуске ракеты по территории Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
