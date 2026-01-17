Блокировать нельзя работать: Россияне не останутся без Telegram

БЛОКИРОВКА TELEGRAM

Накануне в Роскомнадзоре заверили, что в настоящий момент в России не применяют новые ограничительные меры к работе мессенджера Telegram.

Днем 16 января издание «Москва 24» сообщило, что мессенджер подвергся частичным ограничениям в РФ. Источник подтвердил, что ухудшение работы сервиса было вызвано новыми мерами со стороны Роскомнадзора. При этом речь шла не о полной блокировке сервиса, а о точечных ограничениях.

Это произошло на фоне массовых жалоб россиян на работу Telegram в пятницу. Пользователи говорили, что в мессенджере в том числе медленно загружались видео.