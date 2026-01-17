Блокировать нельзя работать: Россияне не останутся без Telegram
В эфире НСН депутат Андрей Свинцов объяснил, что Роскомнадзор замедляет работу мессенджера из-за слишком медленной блокировки анонимных каналов.
В Роскомнадзоре опровергли введение ограничений на работу Telegram в России. При этом сбой в мессенджере происходит с определенной периодичностью. В Госдуме тоже исключают полную блокировку ресурса на территории страны. Между тем, специалисты говорят, что аудитория иностранных мессенджеров вряд ли полностью перейдет на российский аналог.
БЛОКИРОВКА TELEGRAM
Накануне в Роскомнадзоре заверили, что в настоящий момент в России не применяют новые ограничительные меры к работе мессенджера Telegram.
Днем 16 января издание «Москва 24» сообщило, что мессенджер подвергся частичным ограничениям в РФ. Источник подтвердил, что ухудшение работы сервиса было вызвано новыми мерами со стороны Роскомнадзора. При этом речь шла не о полной блокировке сервиса, а о точечных ограничениях.
Это произошло на фоне массовых жалоб россиян на работу Telegram в пятницу. Пользователи говорили, что в мессенджере в том числе медленно загружались видео.
Член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе с НСН объяснил, что Роскомнадзор замедляет работу Telegram из-за слишком медленной блокировки анонимных каналов.
«По-прежнему есть анонимные Telegram-каналы, которые всякую ерунду пишут, не так энергично и быстро эти каналы блокируются на территории РФ. Я считаю, что мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете, поэтому такие сигналы в адрес Telegram поступают. Понимаю, что не все можно сделать быстро, требуются технологические решения. Роскомнадзор это время дает, направляет документы, какие претензии, какой срок на устранение. Если нарушения будут устранены, замедление прекратится», - заметил депутат.
Однако он заверил, что российские пользователи не останутся без Telegram, так как мессенджер эффективно взаимодействует с властями, и в связи с этим причины для его блокировки отсутствуют, пишет RT.
Эксперт по информационной безопасности и директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров также подтвердил, что необходимость блокировки Telegram в России сведена к минимуму, так как мессенджер оперативно реагирует на запросы российских силовиков.
«Налажено и взаимодействие по удалению контента или каналов, содержащих опасный контент. После получения судебного решения Роскомнадзор связывается с администрацией мессенджера и согласует удаление сообщества или поста», - приводит его слова «Газета.Ru».
КУДА УЙДЕТ АУДИТОРИЯ?
В августе 2025 года Роскомнадзор начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В ведомстве объяснили, что это необходимо для противодействия преступникам, которые обманывают россиян. При этом в России развивается отечественный мессенджер МАХ.
В конце ноября прошлого года в Роскомнадзоре заявили о последовательном введении ограничений в отношении WhatsApp. Тогда в ведомстве подчеркнули, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство и не выполняет требования для пресечения совершения преступлений в России.
В декабре в ведомстве добавили, что Роскомнадзор продолжит ограничивать работу WhatsApp, и если мессенджер не исполнит требования законодательства, то будет окончательно заблокирован, пишет RT.
«Проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям», - объяснил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
Однако эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер считает, что лишь часть аудитории WhatsApp может перейти в российский мессенджер MAX.
«Аудитория WhatsApp не будет спешить в MAX. У этого мессенджера свой путь развития. Его аудитория, конечно, увеличится, но вся аудитория WhatsApp рассыплется на разные мессенджеры, включая и Telegram, который пока работает. Но не понятно, сколько из этого достанется MAX», - сказал он в разговоре с НСН.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что рекламу в Telegram запрещать не планируют, напоминает «Радиоточка НСН».
