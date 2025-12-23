«Государство хочет посчитать пользователей, чтобы пользователи сами сообщали, что они пользуются разными аккаунтами. Фактически это шаг к запрету любых зарубежных сервисов в России, потому что зарубежные сервисы в массе своей с российским государством не работают. Возьмем, например, Telegram, который не будет давать данные человека для этого идентификатора. Поэтому идея не очень хорошая, так как она будет распространяться только на российские сервисы. Не очень понятно, зачем такой идентификатор вообще нужен. Более того, когда мы говорим про аккаунты, где люди хотят быть анонимными, они изначально идут на это осознанно. По сути мы бьем по российским соцсетям. Люди, которые ведут шуточные аккаунты и не делают ничего плохого, будут вынуждены уйти в западные соцсети. Это выстрел в наши сервисы, анонимности не будет вообще», - пояснил он.

В связи с этим, по его словам, потребуется обязывать всех регистрироваться в этом реестре, что приблизит интернет России к варианту Северной Кореи.

«Мы объединим аккаунты, это не будет работать, получится ситуация, что нам нужно будет принимать закон, который обяжет человека регистрироваться в этом реестре. Это тогда будет похоже на Северную Корею. Но в Северной Корее интернет сильно ограничен. Вероятно, у нас кто-то мечтает тоже ограничить интернет, когда есть только ресурсы из белого списка и все», - подытожил собеседник НСН.

У национального мессенджера MAX будут достойные конкуренты, создание его было необходимо для достижения полного цифрового суверенитета. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

