РКН потратит на новые блокировки более 2 млрд рублей

Как следует из представленного регулятором документа, реализация проекта потребует инвестиций в размере 2,27 млрд рублей. Документ был подготовлен для рассмотрения на декабрьском заседании правительственной комиссии по вопросам цифрового развития и улучшению деловой среды. Технология машинного обучения предполагает автоматическое выявление опасных материалов среди огромных объёмов данных благодаря специальным алгоритмам.

Текущие решения, используемые техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ), ежегодно блокируют миллионы вредоносных страниц, включая детскую порнографию, рекламу наркотиков, способы самоубийства и экстремистских материалов. Однако эксперты считают, что введение новых механизмов мониторинга трафика обусловлено необходимостью оперативно реагировать на появление зеркальных копий ранее заблокированных ресурсов и устранять уязвимости, возникающие вследствие усложнения структуры передаваемых данных.

Один из источников, близких к правительству, указал, что нововведение связано с требованием властей регулярно докладывать о проектах внедрения искусственного интеллекта федеральными ведомствами, введённым с начала 2026 года. Тем не менее, возникает вопрос о целесообразности вложений и технической готовности существующей инфраструктуры.

Оборудование ТСПУ предназначено как для обеспечения работы «белых списков», так и для отключения России от мирового интернета, поэтому работу этих устройств у операторов будут контролировать особенно тщательно. Об этом НСН рассказал гендиректор «TelecomDaily» Денис Кусков.

