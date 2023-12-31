«В знак солидарности». На помощь Белгороду приходят федералы, соседние регионы и Минобороны
После обстрела Белгорода пострадавшим готовы оказать помощь столичные медики и врачи в соседних регионах, где власти отменяют масштабные празднования Нового года. Минобороны РФ за погибших белгородцев нанесло удары по центрам принятия решения в Харькове.
До 24 человек увеличилось число погибших после атаки ВСУ на Белгород накануне в субботу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 31 декабря.
«В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 08:30, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребёнок», — рассказал губернатор в Telegram-канале.
Всего в Белгороде после обстрела Украины погибли четверо детей.
По уточненным данным, в числе пострадавших 108 человек. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Жители Белгорода делятся подробностями пережитого. Сотрудники кофейни в Белгороде помогли посетителям спастись во время ракетного удара Вооруженных сил Украины 30 декабря. Об этом рассказал «Известиям» представитель заведения Сергей Швецов в воскресенье, 31 декабря.
По его словам, менеджер кофейни направил посетителей в соседний паркинг, который можно использовать в качестве убежища. И посетители перебрались туда во время затишья, пишут «Известия».
Появляются подробности о погибших. В Белгороде 30 декабря при исполнении служебного долга погиб следователь военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Мулинскому гарнизону старший лейтенант юстиции Михаил Юрьевич Конопици. Об этом сообщает официальные Telegram-канал ведомства.
На службу в СК РФ он пришел в мое с должности командира взвода противотанковых управляемых ракет ВС РФ. Ему 6 января 2024 года ему должно было исполнится 28 лет.
«Глава Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин выразил соболезнования родным Михаила Юрьевича Конопицина. Он поручил оказать всестороннюю поддержку его семье», – говорится в официальном сообщении.
По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, среди пострадавших 22 белгородца находятся в тяжелом состоянии. Бригада Минздрава и группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим вылетела в Белгород накануне по поручению Президенту России Владимира Путина.
Оказать пострадавшим белгородцам квалифицированную помощь врачей и поддержку в восстановлении города предложил накануне и мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, московские власти направили в состав группы Минздрава РФ бригаду врачей.
Москву и Белгород связывают тесные братские связи, напомнил Сергей Собянин. По его словам, Москва направит необходимую помощь, чтобы восстановить Белгород.
Губернатор соседней Курской области Роман Старовойт в субботу также предложил организовать лечение раненых из Белгорода. А в воскресенье в регионе, где по-прежнему «действует желтый» уровень террористической опасности, врачей и представителей коммунальных служб перевели в усиленный режим работы, увеличив количество дежурных бригад. В круглосуточном режиме также работают администрация и правительство Курской области.
В связи с неспокойной обстановкой он призвал курян оставаться в новогодние праздники с родными и близкими.
«Еще раз от всех курян приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате обстрелов наших мирных городов. Раненым желаю скорейшего выздоровления. Белгород, мы с вами!» – подчеркнул курский губернатор.
Власти Воронежской области приняли решение отменить новогодние мероприятия из-за обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Гусев.
Новогодние мероприятия отменены в знак солидарности с Белгородской областью, заявил губернатор. Гусев выразил уверенность, что жители региона с пониманием отнесутся к такому решению.
В ответ на удар Вооруженных сил Украины по Белгороду с использованием реактивных систем залпового огня российские военные поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове, а также в Хмельницкой области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канаде 31 декабря.
«Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. Там же находились до двухсот иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации», - говорится в официальном сообщении.
При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале написал, что в городе объявлена воздушная тревога. Крым и приграничье – традиционные цели для атак ВСУ в воздуха и воды, отмечает «Радиоточка НСН».
Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в Telegram-канале заявил, что обстрел Белгорода лишний раз убеждает, что «никаких переговоров с бывшей Украиной быть не может».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru