«В знак солидарности». На помощь Белгороду приходят федералы, соседние регионы и Минобороны

«В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 08:30, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребёнок», — рассказал губернатор в Telegram-канале.

Всего в Белгороде после обстрела Украины погибли четверо детей.

По уточненным данным, в числе пострадавших 108 человек. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Жители Белгорода делятся подробностями пережитого. Сотрудники кофейни в Белгороде помогли посетителям спастись во время ракетного удара Вооруженных сил Украины 30 декабря. Об этом рассказал «Известиям» представитель заведения Сергей Швецов в воскресенье, 31 декабря.