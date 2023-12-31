Небензя: Организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание

Он призвал все ответственные правительства и профильные международные организации выступить с осуждением теракта, «совершенного с использованием запрещенных в большинстве западных государств кассетных боеприпасов».

Число погибших при ударе украинской армии по Белгороду выросло до 21 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

