Небензя: Организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание
Все организаторы и исполнители террористической атаки на Белгород со стороны Вооруженных сил Украины понесут наказание, сообщил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя.
Он призвал все ответственные правительства и профильные международные организации выступить с осуждением теракта, «совершенного с использованием запрещенных в большинстве западных государств кассетных боеприпасов».
Число погибших при ударе украинской армии по Белгороду выросло до 21 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru