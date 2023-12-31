В Воронежской области отменили новогодние мероприятия из-за обстрела Белгорода

Новогодние мероприятия отменены в знак солидарности с Белгородской областью, заявил губернатор. Торжественное открытие елки на центральной площади и запланированный концерт не состоятся, уточнил он.

Гусев выразил уверенность, что жители региона с пониманием отнесутся к такому решению.

ВСУ нанесли удар по центру Белгорода в субботу, 30 декабря. По словам губернатора региона Вячеслав Гладкова, погибли 24 человека, 108 пострадали. Частичные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, передает «Радиоточка НСН».

