В Воронежской области отменили новогодние мероприятия из-за обстрела Белгорода
Власти Воронежской области приняли решение отменить новогодние мероприятия из-за обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Гусев.
Новогодние мероприятия отменены в знак солидарности с Белгородской областью, заявил губернатор. Торжественное открытие елки на центральной площади и запланированный концерт не состоятся, уточнил он.
Гусев выразил уверенность, что жители региона с пониманием отнесутся к такому решению.
ВСУ нанесли удар по центру Белгорода в субботу, 30 декабря. По словам губернатора региона Вячеслав Гладкова, погибли 24 человека, 108 пострадали. Частичные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru