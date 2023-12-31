В двух российских городах отменили новогодние мероприятия

Они объяснили это тем, что проводить массовые гуляния и запускать праздничные салюты после обстрела Белгорода Украиной неуместно.

«Думаю, что меня должны поддержать и те, кто планировал запускать собственные салюты», – написал глава Магадана.

«Друзья, мы приняли решение отменить запланированный на вечер праздничный салют. Думаю, сегодня он будет неуместен», – заявил Имамеев.

Ранее власти Санкт-Петербурге отменили салют в новогоднюю ночь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

