«Старый метод»: ВСУ ударами по Белгороду отвлекает от своих неудач
В Белгороде в результате ударов ВСУ погибли 22 человека. В РФ считают, что переговоры с Украиной теперь невозможны и предлагают вернуть города, которые были российскими.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков с сожалением сообщил, что количество погибших после обстрела областного центра Вооруженными силами Украины (ВСУ) увеличилось до 22, раненых - до 109 человек. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 31 декабря, воскресенье.
Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударами по мирным жителям России компенсируют «неуспехи на поле боя». Он обратил внимание на то, что для украинских военных – это старый метод.
«Это не промахи, не перелеты-недолеты, — это выбор определенных жилых зон и поражение их. Но спешу подчеркнуть: во времена «Русской весны» добровольцы, а потом и Народные милиции ЛДНР, были связаны Минскими соглашениями. Мы не стреляли в ответ.
Я уверен в хладнокровии нашего военного руководства. Сейчас не время подзуживания и криков о мести. Военные знают, что делать. Главное, чтоб мы все чётко увидели сатисфакцию. Мы не связаны никакими соглашениями ни мерзкой Европой, ни с живодёрами из военных кругов Англии и США», – отметил военкор.
Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий выразил уверенность в том, что ответ России за украинский удар по Белгороду будет жестким.
«Кровь убитых мирных граждан, в том числе детей и женщин не только на руках подонка Зеленского и его трупы политических шутов. Она также на западных спонсорах, которые, хоть и из последних сил, но продолжают выделять военную помощь Украине (27 декабря ушел последний в этом году американский пакет в 250 млн долларов). Но все это не поможет им уйти от справедливого возмездия», – заявил Слуцкий в своем Telegram-канале.
В районах Украины, граничащих с Россией, необходимо создать коридор безопасности. С такой инициативой выступил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме РФ Сергей Миронов после обстрелов ВСУ Белгорода. Он объяснил это необходимостью возвращения России исторических территорий, которые принадлежат современной Украине.
«Сегодня совершенно очевидно, что надо не просто создавать зону безопасности, а возвращать все наши исторические территории. Это уже вошедшие в состав России, но пока оккупированные врагом Херсон и Запорожье, это исконно русские города Харьков, Сумы, Одесса, Николаев и далее на запад. В сотый раз повторю: освобождать от нациков нужно всю Украину, и сносить режим Зеленского! Оставим им хоть пядь земли – начинать все придется заново», – написал политик в своем Telegram-канале.
Украинская сторона обстреляла Белгород двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire, произведенными в Чехии, сообщили в Минобороны России.
В связи с этим Россия вызвала чешского постоянного представителя в Москве на заседание Совбеза ООН. Глава чешского МИД Ян Липавский ответил отказом. Об этом он в соцсети Х 30 декабря.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отсутствие постпреда Чехии на предстоящем заседании СБ ООН.
«Не предполагала, что чешский МИД настолько безграмотен, чтобы не знать, как устроен Совет Безопасности ООН. Это та многосторонняя структура, которая пока ещё работает в соответствии с международным правом, а не в угоду «миропорядку, основанному на правилах»», – написала она в своем Telegram-канале.
Захарова также обратила внимание на то, что внешнеполитическое ведомство Чехословакии формировали по принципу лояльности. В советские времена – компартии, после люстрации - Западу.
После ударов ВСУ по Белгороду советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в эфире программы «VIP с Натальей Мосейчук», что Украина никогда не пойдет на переговоры Россией «в классическом смысле слова».
Более того, Киев готов предъявить Москве «ультиматум».
«Переговоров не будет. Будут ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне», — заявил Подоляк.
На заявление представителя Украины отреагировали в России. Зампредседателя Госдумы Петр Толстой считает, что с Украиной у России не может быть переговоров.
«Обстрел Белгорода лишний раз убеждает, что никаких переговоров с бывшей Украиной быть не может... Но мы знаем, что расплата за невинных женщин и детей, погибших сегодня в центре Белгорода, придет. И будет суровой, особенно для тех, кто уже десять лет стреляет в мирных русских людей. Хватит уже», – призвал Толстой в Telegram-канале.
Ранее помощник Генсека ООН Халед Хиари отреагировал на атаку Киева на Белгород, сообщает РИА Новости. Он призвал стороны украинского конфликта не обстреливать гражданские объекты и мирных граждан. Отмечается, что всемирная организация осуждает все нападения на населённые пункты, так как это нарушает международное гуманитарное право, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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