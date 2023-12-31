«Старый метод»: ВСУ ударами по Белгороду отвлекает от своих неудач

Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий выразил уверенность в том, что ответ России за украинский удар по Белгороду будет жестким.

«Кровь убитых мирных граждан, в том числе детей и женщин не только на руках подонка Зеленского и его трупы политических шутов. Она также на западных спонсорах, которые, хоть и из последних сил, но продолжают выделять военную помощь Украине (27 декабря ушел последний в этом году американский пакет в 250 млн долларов). Но все это не поможет им уйти от справедливого возмездия», – заявил Слуцкий в своем Telegram-канале.



В районах Украины, граничащих с Россией, необходимо создать коридор безопасности. С такой инициативой выступил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме РФ Сергей Миронов после обстрелов ВСУ Белгорода. Он объяснил это необходимостью возвращения России исторических территорий, которые принадлежат современной Украине.

«Сегодня совершенно очевидно, что надо не просто создавать зону безопасности, а возвращать все наши исторические территории. Это уже вошедшие в состав России, но пока оккупированные врагом Херсон и Запорожье, это исконно русские города Харьков, Сумы, Одесса, Николаев и далее на запад. В сотый раз повторю: освобождать от нациков нужно всю Украину, и сносить режим Зеленского! Оставим им хоть пядь земли – начинать все придется заново», – написал политик в своем Telegram-канале.

