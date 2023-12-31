Небензя: Россия удивлена молчанием ООН насчет обстрела Белгорода

Москва удивлена отсутствием реакции со стороны генсека ООН Антониу Гутерриша на обстрел Украины Белгорода, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление представителя РФ при международной организации Василия Небензи.

Небензя: Россия целится только в военную инфраструктуру Украины

Дипломат также указал на причастность Запада к преступлениям украинских властей. Он пообещал, что чем больше угроз будет создаваться России, тем более жестким будет ее ответ на них.

Небензя отметил, что все организаторы и исполнители террористической атаки на Белгород со стороны Вооруженных сил Украины понесут наказание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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