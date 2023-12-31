Дипломат также указал на причастность Запада к преступлениям украинских властей. Он пообещал, что чем больше угроз будет создаваться России, тем более жестким будет ее ответ на них.

Небензя отметил, что все организаторы и исполнители террористической атаки на Белгород со стороны Вооруженных сил Украины понесут наказание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

