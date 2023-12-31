В Белгороде миновала ракетная опасность
31 декабря 202311:14
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности», - сообщил он в Telegram-канале.
Отмена состоялась через полчаса после объявления ракетной опасности.
Ранее Вячеслав Гладков уточнил данные о погибших и раненых в результате ракетного удара ВСУ 30 декабря: 24 жителя погибли, в том числе еще один ребенок, 108 пострадали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru