В Белгороде миновала ракетная опасность

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгороде снова раздаются звуки противоракетной сирены

«В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности», - сообщил он в Telegram-канале.

Отмена состоялась через полчаса после объявления ракетной опасности.

Ранее Вячеслав Гладков уточнил данные о погибших и раненых в результате ракетного удара ВСУ 30 декабря: 24 жителя погибли, в том числе еще один ребенок, 108 пострадали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
ТЕГИ:УкраинаВСУБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры