В ООН после удара по Белгороду призвали не обстреливать гражданские объекты

Он призвал стороны украинского конфликта не обстреливать гражданские объекты и мирных граждан. Отмечается, что всемирная организация осуждает все нападения на населённые пункты, так как это нарушает международное гуманитарное право.

Ранее представитель РФ при международной организации Василий Небензя заявил, что Москва удивлена отсутствием реакции со стороны генсека ООН Антониу Гутерриша на обстрел Украины Белгорода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

