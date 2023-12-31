В ООН после удара по Белгороду призвали не обстреливать гражданские объекты

Помощник Генсека ООН Халед Хиари отреагировал на атаку Киева на Белгород, сообщает РИА Новости.

Небензя: Организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание

Он призвал стороны украинского конфликта не обстреливать гражданские объекты и мирных граждан. Отмечается, что всемирная организация осуждает все нападения на населённые пункты, так как это нарушает международное гуманитарное право.

Ранее представитель РФ при международной организации Василий Небензя заявил, что Москва удивлена отсутствием реакции со стороны генсека ООН Антониу Гутерриша на обстрел Украины Белгорода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаОбстрелООН

Горячие новости

Все новости

партнеры