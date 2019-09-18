В РПЦ отреагировали на открытое письмо священников в защиту фигурантов «московского дела»

По его словам, подобное письмо является политическим высказыванием, а не актом правозащитной деятельности. Священникам, по его мнению, следовало бы собрать деньги на адвоката для пострадавших или заняться воспитанием «неподкупного и верного правосудию судьи, честного правоохранителя и адвоката».

«В России, как и в любой стране, в том числе и в тех государствах, в которых живут подписавшие данное заявление священники, есть несправедливо осужденные, но когда из них всех выбирается несколько подсудимых, наиболее известных по СМИ, это политика, а не печалование», — пояснил свою позицию Кипшидзе.