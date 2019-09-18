В РПЦ отреагировали на открытое письмо священников в защиту фигурантов «московского дела»
В РПЦ отреагировали на открытое письмо священников в поддержку участников московских акций протеста, сообщает «Интерфакс». Замглавы пресс-службы Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал такой способ защиты «лёгким, но бесполезным путём».
По его словам, подобное письмо является политическим высказыванием, а не актом правозащитной деятельности. Священникам, по его мнению, следовало бы собрать деньги на адвоката для пострадавших или заняться воспитанием «неподкупного и верного правосудию судьи, честного правоохранителя и адвоката».
«В России, как и в любой стране, в том числе и в тех государствах, в которых живут подписавшие данное заявление священники, есть несправедливо осужденные, но когда из них всех выбирается несколько подсудимых, наиболее известных по СМИ, это политика, а не печалование», — пояснил свою позицию Кипшидзе.
Ранее Ura.ru сообщало, что 40 священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ), Украинской православной церкви (УПЦ) и Белорусской православной церкви (БПЦ) подписали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела». В своём обращении они призвали к пересмотру приговоров и решений судов по делам участников протестов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене