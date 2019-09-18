Флешмоб в поддержку Устинова дошёл до американцев

Газета The New York Times рассказала своим читателям, как российские актеры запустили флешмоб в поддержку коллеги Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за вывих плеча бойца ОМОН во время митинга в центре Москвы.

В американской газете выступления многих российских деятелей культуры в поддержку Устинова назвали «редким проявлением неповиновения и солидарности».

«Публичный вызов несправедливости в правовой системе необычен для России и сопряжен с реальными рисками; большинство актеров выступают в кинотеатрах, спонсируемых правительством, и снимаются в государственных фильмах», — цитирует спецкор НСН статью NYT.

Издание также приводит видео задержания Павла Устинова, на котором видно, как актер стоял на Пушкинской площади и смотрел в телефон, когда к нему подошли бойцы Росгвардии, повалили его на землю и избили дубинками.