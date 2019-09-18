Флешмоб в поддержку Устинова дошёл до американцев
НСН рассказывает, что говорят в мире о резонансном деле российского актера, задержанного во время митинга в Москве.
Газета The New York Times рассказала своим читателям, как российские актеры запустили флешмоб в поддержку коллеги Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за вывих плеча бойца ОМОН во время митинга в центре Москвы.
В американской газете выступления многих российских деятелей культуры в поддержку Устинова назвали «редким проявлением неповиновения и солидарности».
«Публичный вызов несправедливости в правовой системе необычен для России и сопряжен с реальными рисками; большинство актеров выступают в кинотеатрах, спонсируемых правительством, и снимаются в государственных фильмах», — цитирует спецкор НСН статью NYT.
Издание также приводит видео задержания Павла Устинова, на котором видно, как актер стоял на Пушкинской площади и смотрел в телефон, когда к нему подошли бойцы Росгвардии, повалили его на землю и избили дубинками.
NYT пишет, что из видеозаписи непонятно, почему бойцы подошли именно к Устинову. Также сообщается, что суд отказался прикреплять запись к материалам дела.
Американская газета рассказывает, что флешмоб в поддержку Устинова запустил актер Александр Паль, которого поддержал коллега Никита Ефремов, а затем и другие. Упоминается и «дело Голунова», ставшее неким примером эффективности «цеховой солидарности» против оплошностей правовой системы.
Между тем, реакцию Кремля на «дело Устинова» американское издание расценило, как «повторение своей традиционной линии разговора о том, что не имеет никакого отношения к судебной системе».
Тем временем, еще одно международное СМИ рассказало, что не только актеры и деятели культуры выступили в поддержку Павла Устинова. Как отмечает AFP, флешмоб уже поддержали 40 православных священников.
Стоит отметить, что не все деятели культуры выступили в поддержку арестованного актера. Так, например, театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский углядел неискренность в попытках актёров защитить коллегу по цеху и заявил в эфире НСН, что вступаться нужно не только за своих «подельников», но и за других членов общества.
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