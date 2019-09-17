Экс-генпрокурор России: Приговор актеру Устинову уже не отменят
Бывший генпрокурор России Валентин Степанков заявил, что обвиненный в травмировании росгвардейца актер может рассчитывать, разве что, на смягчение меры наказания.
Российские актеры начали флешмоб в поддержку своего коллеги Павла Устинова. 24-летнего артиста ранее признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии на акции в Москве. Актеры указывают на несколько видеозаписей, на которых видно, что артист стоял на месте и никого не трогал, когда на него набросилась группа силовиков. Однако в ходе процесса записи не были осмотрены судьей.
Бывший генпрокурор России Валентин Степанков в эфире НСН заявил, что вызывает сожаление сам факт вынесения подобных приговоров, которые будоражат общество.
«Вызывает большое сожаление, когда на приговоры, на выводы следствия, общество вынуждено влиять такими массовыми протестами и демонстрациями. Это говорит о глубокой болезни правоохранительной системы России, о низком качестве расследования, об отсутствии прокурорского надзора за следствием, умышленно выведенного из поля их деятельности, о несамостоятельности судебной системы. Может быть не всей судебной системы, но, к сожалению, значительного количества судей, которые находятся под влиянием сиюминутной ситуации и влиянием не своей совести и правосознания, а какими-то другими моментами», - сказал он.
Собеседник НСН также заявил, что сами силовики в момент задержания Устинова действовали непрофессионально.
«Почему это вызвало в обществе такое возмущение? Потому что люди, однозначно видя записи с разных точек и с разных точек действий самого Устинова и странного, неквалифицированного поведения росгвардейцев, конечно, возмущаются: за что человека осудили, когда он явно не участвовал в каких-либо массовых беспорядках, не оказывал неповиновения. Фактически росгвардейцы стали хватать его без достаточного повода, сами спровоцировали определенные действия. Да еще и на ногах держаться не могут, вместо того чтобы правильно применять силовые приемы задержания», - добавил Степанков.
Бывший генпрокурор выразил уверенность, что система не пойдет на попятную и не отменит приговор, но может смягчить наказание актеру.
«Не думаю, что эта волна приведет к полной отмене приговора. Но что-то, возможно, будет происходить. Не любят у нас признавать свои ошибки, хотя со скрипом признали отсутствие массовых беспорядков. Это было известно с самого начала. Скорее всего, при дальнейшем обжаловании этого приговора где-то снизят меру наказания, могут применить какие-то условные вещи. Но говорить о том, что в результате общественного возмущения отменят приговор и его оправдают – я бы на это не надеялся», - заключил Степанков.
Ранее в эфире НСН дело Устинова прокомментировал его педагог, художественный руководитель «Сатирикона», народный артист РФ Константин Райкин. Он заявил, что сообщество артистов не ограничится одними флешмобами.
В свою очередь театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский обвинил защищающих коллегу артистов в неискренности. Он заявил, что те должны защищать всех, кто несправедливо попал под уголовное преследование, а не только своих «подельников».
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