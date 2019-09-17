Экс-генпрокурор России: Приговор актеру Устинову уже не отменят

Российские актеры начали флешмоб в поддержку своего коллеги Павла Устинова. 24-летнего артиста ранее признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии на акции в Москве. Актеры указывают на несколько видеозаписей, на которых видно, что артист стоял на месте и никого не трогал, когда на него набросилась группа силовиков. Однако в ходе процесса записи не были осмотрены судьей.

Бывший генпрокурор России Валентин Степанков в эфире НСН заявил, что вызывает сожаление сам факт вынесения подобных приговоров, которые будоражат общество.

«Вызывает большое сожаление, когда на приговоры, на выводы следствия, общество вынуждено влиять такими массовыми протестами и демонстрациями. Это говорит о глубокой болезни правоохранительной системы России, о низком качестве расследования, об отсутствии прокурорского надзора за следствием, умышленно выведенного из поля их деятельности, о несамостоятельности судебной системы. Может быть не всей судебной системы, но, к сожалению, значительного количества судей, которые находятся под влиянием сиюминутной ситуации и влиянием не своей совести и правосознания, а какими-то другими моментами», - сказал он.